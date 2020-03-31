微软官方带货：切换到新 Edge 浏览器的十大理由

IT之家3月31日消息 今天凌晨，微软在官方博客发文，列举了十大切换到新Edge浏览器的理由，并称“新功能使您高枕无忧，帮助您保持顺畅状态并连接所需的信息”。微软Edge团队公司副总裁Liat Ben-Zur表示，不管是浏览新闻还是在线处理文档，当下浏览器是一种比任何时候都不可或缺的工具，今天微软宣布为Edge带来许多新功能，如果你之前没体验过基于Chromium引擎的Edge浏览器，现在是体验的好时机。

Liat Ben-Zur列举了切换到新Edge浏览器的十大理由，IT之家整理如下：

1、 使用“集锦”整理您的研究

只需点击“集锦”按钮，即可在浏览器右侧展开窗格，“集锦”功能可以让您在不同网站间收集和归纳信息，方便地添加书签、图片、注释等，可在多平台多设备上进行同步，并可以导出至Word和Excel。



2、 使用垂直标签页有效地工作

Edge浏览器新增了标签页垂直排布的新功能，可以帮助用户更加轻松地打开、管理与查找多个标签页，Edge浏览器是目前唯一支持垂直标签页的浏览器，该功能将会在未来几个月中更新至Insider频道。



3、 智能粘贴

该功能让用户可以在网页中轻松、精确地选择、复制和粘贴内容，并保留web格式，包括链接和图片等。该功能预计将在下个月的Insider频道中发布。



4、 收回控制权并防追踪

Microsoft Edge中的防止跟踪功能旨在保护用户免受不直接访问的网站的跟踪，从而使用户可以更好地控制网络行踪。在所有平台上，用户均有三种档位选择：基本、平衡或严格。该功能目前已发布。

5、 使用密码监视器在暗网中了解您的密码是否已被泄露

今天微软发布了Edge中的密码监视器功能，以帮助保护用户的在线帐户免受黑客攻击。启用此功能后，密码监视器会通知用户是否在暗网中检测到保存为自动填充的凭据，如果Microsoft Edge发现与用户保存的任何用户名+密码均匹配的内容，用户将从浏览器中收到一条通知，提示采取措施。

6、 通过增强InPrivate模式来保持真正的私人浏览和搜索

InPrivate模式会删除访问期间产生的历史记录、Cookie和站点数据，此外，Edge浏览器是唯一一个使用Bing提供内置InPrivate搜索的桌面浏览器。

7、 沉浸式阅读器使每个人都能从网上学习并从中受益（阅读模式）

Edge浏览器内置的沉浸式阅读器使每个人都能更轻松地访问在线阅读内容，阅读模式可以消除屏幕上其他元素的干扰，其中字体格式、背景等均可自定义，还支持语音朗读。

8、 Microsoft Edge在4K和Dolby Audio中提供最佳的沉浸式观看体验

Microsoft Edge是Windows 10上唯一允许用户在Netflix上观看4K视频的浏览器。它也是唯一一个在Windows 10上支持Dolby Audio和Dolby Vision的浏览器。

9、 与Bing一起奉献

今天微软在Bing中引入Give with Bing和Give模式功能，官方描述如下：

这是一种帮助您支持自己关心的事业的新方法。这是一件简单的事情，但有可能产生真正的影响。如果您选择在Bing中搜索，则可以将这些搜索作为Microsoft Rewards计划的一部分获得奖励积分。通过在奖励设置中启用新的“赠送模式”功能，您可以将奖励积分捐赠给您选择的原因。您无需付费，只需使用Bing搜索即可。您可以选择一百万多家非营利组织，来支持您真正关心的事业，包括CDC基金会和其他支持COVID响应的事业。

10、 Microsoft Edge已为准备就绪（且容易切换）

用户可在Microsoft.com/Edge下载新的Microsoft Edge浏览器，适用于Windows，Mac，iOS和Android。