疫情期间火了，协作办公 Microsoft Teams 消费者版本发布

IT之家3月31日消息 微软最近庆祝了Microsoft Teams成立三周年，这是一款协作软件，是Office 365中团队合作和小组聊天中心。由于最近的冠状病毒爆发，微软看到Teams的使用率空前增加，如今Teams每天活跃用户数量已超过4400万，在过去的7天内增长了1200万。这些用户本周每天在Teams上产生了超过9亿次会议和通话记录。到目前为止，此前Teams仅由企业和SMB用户使用。今天，微软宣布了Microsoft Teams的消费版者版。

取代Facebook Messenger，WhatsApp等聊天应用，微软建议Microsoft 365用户使用Teams消费者版与家人和朋友进行日常交流。IT之家获悉，微软还重点介绍了Teams for Life提供的一些针对消费者的新功能。

Teams是你的移动消息传递中心。直接从你的群聊中开始视频聊天，向人员分配任务，编辑日历，发送GIF图片以及访问云存储。

使用Teams一起在一处访问多个日历、活动和共享任务。通过这种集中式视图，事件、照片和视频始终在你的群聊中可用，因此每个人都保持同步。

使用Word，Excel和PowerPoint共享文档，一起处理项目，建立家庭预算或帮助做家庭作业。一切都安全地保存在云中，并且可以在任何设备上使用。

位置共享来了，当你迟到时，可以先让家人放松休息。另外，借助Teams，你可以放心地存储和共享信息，例如密码、奖励号或登录信息。

微软Teams消费者版将于今年晚些时候推出。