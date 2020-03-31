欧空局关闭部分探测器对太空任务有何影响？

北京时间3月31日消息，据国外媒体报道，目前，欧洲航天局受新冠病毒爆发影响，为了减少太空任务操作，现暂时关闭部分探测器的科学仪器。



▲ 这张欧洲航天局“火星快车”探测器图像呈现的是火星表面Terra Sabaea和Arabia Terra地区，目前在新冠病毒疫情期间，该探测器的科学仪器暂时关闭。

欧洲太空操作中心（ESOC）负责管理21艘现役太空探测器，此次关闭将影响一些著名任务，例如：ExoMars微量气体轨道器、寿命较长的火星快车轨道器，以及最新发射的太阳轨道器。

欧洲航天局太空操作主管罗尔夫·丹辛（Rolf Densing）说：“这些太空探测器有稳定的轨道和较长的任务期限，因此关闭太空探测器上的科学仪器，将它们放置在一个基本无人看管的安全环境一段时间，对其整体任务性能几乎没有影响。”

事实上，这是欧洲航天局减轻新冠病毒传播的一项最新举措，该机构表示，欧洲航天局大多数工作人员已经网络化办公近两个星期，仅有执行关键任务的工作人员仍坚持在欧洲航天机构工作，例如：实时航天器操控人员等。

关闭火星探测器并非唯一受到影响的太空任务，前不久，欧洲航天局将推迟发射ExoMars“罗莎琳·富兰克林”探测器至2022年，理由之一是该发射任务参与者中检测出新冠病毒患者。

欧洲航天局将继续监控新冠病毒发展情况，并最终使已关闭的探测器恢复正常运行。