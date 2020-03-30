调查显示特斯拉电动皮卡预订者主要来自北美，美国占比超过70%

3月30日消息，据国外媒体报道，电动汽车厂商特斯拉在去年11月份推出了造型科幻、霸气的电动皮卡Cybertruck，发布会结束之后就已开始接受消费者的预订，不到一周预订量就达到了25万辆，目前的预订量则是已超过了50万辆。

作为一款尚未上市的电动汽车，超过50万辆的预订量也足以看出电动皮卡Cybertruck在消费者中的受欢迎程度。

特斯拉方面目前还未披露电动皮卡预订者的构成等信息，但外媒的报道显示，目前的预订者主要在北美地区，美国所占的比例超过了70%。

外媒是根据特斯拉电动皮卡Cybertruck相关论坛网站上的数据，报道特斯拉这一款电动汽车的预订者主要集中在北美地区的。

论坛上超过1800名特斯拉资深爱好者提供的信息显示，特斯拉电动皮卡目前的预订者中，来自美国的预订者高达76.25%，远高于其他国家，紧随其后的则是加拿大的10.43%，预订者数量排第3的则是澳大利亚，所占比例为3.16%。

英国、挪威、德国预订量所占的比例也都超过了1%，分别为1.39%、1.11%和1.05%，其他国家预订量所占的比例均未超过1%。

不过外媒在报道中也指出，超过1800名预订者的数据，虽然并不算少，但由此推断出来的结果，与全部预订量中的结果相比可能有差距，也不一定准确，另外外媒报道所提到的论坛是英语，以英语为官方语言的国家，所占的份额也就比较靠前。

虽然外媒在报道中给出的数据与实际结果相比不一定准确，但在美国可能还是有很高的准确性。

外媒在报道中表示，特斯拉推出电动皮卡，目的就是为了加速推进电动化的趋势，在美国市场上，电动皮卡是最大的细分市场，美国的消费者也倾向于皮卡。