内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界软件
手机数码
电脑学院
测评图赏
视频游戏
原创直播
AI5G
苹果微软
iPhone之家Win10之家
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>智能汽车>新能源汽车

调查显示特斯拉电动皮卡预订者主要来自北美，美国占比超过70%

2020/3/30 11:33:15来源：TechWeb作者：辣椒客责编：月生评论：

3月30日消息，据国外媒体报道，电动汽车厂商特斯拉在去年11月份推出了造型科幻、霸气的电动皮卡Cybertruck，发布会结束之后就已开始接受消费者的预订，不到一周预订量就达到了25万辆，目前的预订量则是已超过了50万辆

作为一款尚未上市的电动汽车，超过50万辆的预订量也足以看出电动皮卡Cybertruck在消费者中的受欢迎程度。

特斯拉方面目前还未披露电动皮卡预订者的构成等信息，但外媒的报道显示，目前的预订者主要在北美地区，美国所占的比例超过了70%。

外媒是根据特斯拉电动皮卡Cybertruck相关论坛网站上的数据，报道特斯拉这一款电动汽车的预订者主要集中在北美地区的。

论坛上超过1800名特斯拉资深爱好者提供的信息显示，特斯拉电动皮卡目前的预订者中，来自美国的预订者高达76.25%，远高于其他国家，紧随其后的则是加拿大的10.43%，预订者数量排第3的则是澳大利亚，所占比例为3.16%。

英国、挪威、德国预订量所占的比例也都超过了1%，分别为1.39%、1.11%和1.05%，其他国家预订量所占的比例均未超过1%。

不过外媒在报道中也指出，超过1800名预订者的数据，虽然并不算少，但由此推断出来的结果，与全部预订量中的结果相比可能有差距，也不一定准确，另外外媒报道所提到的论坛是英语，以英语为官方语言的国家，所占的份额也就比较靠前。

虽然外媒在报道中给出的数据与实际结果相比不一定准确，但在美国可能还是有很高的准确性。

外媒在报道中表示，特斯拉推出电动皮卡，目的就是为了加速推进电动化的趋势，在美国市场上，电动皮卡是最大的细分市场，美国的消费者也倾向于皮卡。

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：特斯拉

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|云日历|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有    