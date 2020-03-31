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优麒麟 UKUI 登陆华为 openEuler 社区，国内首个桌面环境 SIG 上线

2020/3/31 14:58:28来源：IT之家作者：懒猫责编：懒猫评论：

IT之家3月31日消息 据优麒麟开源操作系统消息，3月26日，经过openEuler社区技术委员会审议通过，UKUI桌面环境特别兴趣小组（UKUI SIG）正式成立，这是openEuler社区首次接受的由中国团队主导开发的桌面环境。

这也意味着，UKUI成为继Gnome和Mate之后，openEuler的第3个可选桌面环境。

▲ UKUI 3.0

IT之家了解到，UKUI 是一款轻量级的 Linux 桌面环境，基于 GTK 和 QT开发。优麒麟开源操作系统官方表示，今年4月发布的优麒麟20.04LTS中也将首次集成UKUI 3.0预览版

openEuler则是一款开源操作系统。当前openEuler内核源于Linux，支持鲲鹏及其它多种处理器，适用于数据库、大数据、云计算、人工智能等应用场景。

UKUI SIG地址

https://gitee.com/openeuler/community/tree/master/sig/UKUI-desktop

在openEuler快速安装UKUI

打开终端，运行以下命令即可直接安装UKUI软件包组（包含了多个软件包）：

# yum install ukui

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关键词：优麒麟

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