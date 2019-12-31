Ubuntu优麒麟UKUI 3.0先行版即将上线

IT之家12月31日消息 今年10月底在“Ubuntu 19.10发布派对”上，优麒麟社区负责人刘敏分享了《UKUI轻量级桌面环境》主题，开启了全新设计和开发的UKUI 3.0桌面环境。在2019年的最后一天，优麒麟官方回顾了忙碌的2019年，并预热了2020年的新内容。

优麒麟今天发布了UKUI3.0先行版上线预告：全新的UKUI3.0先行版将秉承“友好易用，简单轻松”的设计理念，将为普通用户架起迈向Linux的桥梁。同时，2020年除了举办发布派对和技术交流会，还预期为20.04LTS举办一场盛大的“优麒麟20.04用户大会”，欢迎大家多提想法和建议。

在2019年官方发布了优麒麟19.04和19.10两个正式版本，以及4个更新版本（18.04.3, 16.04.6, 14.04.6, 19.10.1）。桌面环境 UKUI 全面升级，新增了定时关机、文件预览、同类窗口合并等功能，还支持透明设置、实时主题切换等炫酷效果；控制面板、软件中心等应用全新改版，更加友好易用；同时修复了大量bug，不断提升系统稳定性；并且对新一代的桌面环境进行了积极的探索。

UKUI是什么？

UKUI是一个轻量级的Linux桌面环境，基于GTK和QT进行开发，在国内外得到广泛关注，已经默认使用在优麒麟开源操作系统上。