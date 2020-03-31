华为：2019年净利润627亿元人民币，智能手机发货量超2.4亿台

IT之家3月31日消息 华为今日公布2019年年报。年报显示，华为2019年全年营收8588亿元人民币，同比增长19.1%，净利润627亿元人民币，经营活动现金流914亿元，同比增长22.4%。

IT之家了解到，2019年华为持续投入技术创新与研究，研发费用达1,317亿元人民币，占全年销售收入15.3%，近十年投入研发费用总计超过6,000亿元人民币。

华为轮值董事长徐直军表示：“2019年对华为来说是不平凡的一年，在极为严苛的外部挑战下，全体华为员工团结一致，聚焦为客户创造价值，赢得广大客户和伙伴的尊重和信任，整体经营稳健。”

2019年，在运营商业务领域，华为引领5G商用进程，与全球运营商一起设立了5G联合创新中心，持续推动5G商用和应用创新；推出RuralStar系列解决方案，有效解决偏远、边际覆盖难题，累计为超过50个国家和地区的4,000多万偏远区域人口提供移动互联网服务，实现销售收入2,967亿元人民币，同比增长3.8%。

企业业务助力行业客户数字化转型，打造数字世界底座。全球已有700多个城市、世界500强企业中的228家，选择华为作为其数字化转型的伙伴；华为首次发布了计算产业战略，致力于成为智能世界的“黑土地”，推出全球最快昇腾910 AI处理器及AI训练集群Atlas 900，实现销售收入897亿元人民币，同比增长8.6%。

消费者业务领域保持稳健增长，智能手机发货量超过2.4亿台，PC、平板、智能穿戴、智慧屏等以消费者为中心的全场景智慧生态布局进一步完善，实现销售收入4,673亿元人民币，同比增长34%。

徐直军强调：“面对未来更趋复杂的外部环境，我们唯有持续提升产品和服务的竞争力，聚焦为客户和社会创造更大价值、开放创新，才能抓住行业数字化、智能化的历史机遇，实现持续稳健的发展。”