DxOMark公布华为P40 Pro相机评分：128分登顶

IT之家3月31日消息 专业影像评测机构DXOMARK刚刚公布了华为P40 Pro相机评分：128分，成功登顶排行榜。

此外IT之家了解到，华为P40 Pro前置摄像头评分为103分，同样排名第一。

DXOMARK称，我们在DXOMARK相机排行榜中已习惯于看到最高分以一分为单位逐步增加，每次新冠军的成绩均比上次的冠军获得小幅提升。不过这次情况却有所不同，华为P40 Pro以大跃进之姿占据了鳌头地位，比之前并列冠军的OPPO X2 Pro和小米10 Pro高出了四分。

华为P40 Pro拍照得分为140分，视频得分为105分，均排在第一位。

DXOMARK还称，华为P40 Pro在DXOMARK Camera评测中得分高达128分。因为在我们迄今测试过的手机中，它在几乎所有类别中都是名列前茅，甚至是最好的手机。它在变焦方面的表现尤其令人印象深刻：在各种变焦距离内所拍出的照片细节都比竞品更为丰富，噪点也更少。主摄像头的自动对焦系统的性能也是我们见过最好的系统，并且提供了迄今为止最佳的纹理/噪点平衡。在夜间和非常微弱的光线下拍摄时，P40 Pro的图像效果也比我们测试过的任何其他手机都要好，其人像模式的散景模拟更拍出了我们所见过最好的图像之一。此外，P40 Pro的超广角摄像头的图像质量也是同类产品中数一数二的佼佼者，其广角分数仅因摄像头相对较窄小的视角而稍微被拉低了。此外，它也是录制视频的最佳手机。

DXOMARK总结：华为P40 Pro的摄像头彻底击溃了竞争对手。如果您想要最好的智能手机摄像头，目前没有别的选择。