华为Mate20、荣耀V30等19款产品开启EMUI 10.1内测招募

感谢IT之家网友 AeoWesker 的线索投递

据花粉俱乐部团队消息，华为Mate20、荣耀V30等19款产品现已开启EMUI 10.1/Magic UI 3.1内测招募。IT之家曾报道，新版系统带来了全新微立体AOD，可以共享屏幕的畅连通话，功能更强大的多屏协同，更自然流畅的阻尼感动效，还有全新的Celia语音助手，多设备控制中心，智慧分屏，分布式图库等。

官方公告如下：

【报名注意事项】



1、请确保您的手机/平板没有ROOT。

2、请务必确保手机/平板有 6G 以上的内部存储空间，否则会有升级失败的风险。（查看存储空间方法：设置 > 存储）。

3、报名参加本次内测的花粉，请确保当前手机/平板版本在招募的基线版本上，具体见【适配机型】。（版本号查看方法：设置 > 关于手机/平板电脑，查看版本号信息，如果当前不在基线版本上，请先在线升级到此版本再进行报名）。

4、若您在版本体验中发现问题，请移步至【EMUI专区->升级尝鲜->问题反馈->《内测版本发布说明及问题收集帖导航》】中反馈，升级尝鲜版块进入方式：

1）手机/平板：“花粉俱乐部”APP>“论坛”>右上角“㗊”>“全部版块“>“EMUI专区”>“升级尝鲜”

2）电脑端：“花粉俱乐部”>“版块”>“EMUI专区”>“升级尝鲜”

如果您在其他地方反馈相关问题，我们可能会将相应的帖子进行搬移，同时可能会影响您后续的内测申请资格。

【适配机型】

各产品本次内测招募的适配机型、基线版本如下：

【招募详情】

招募人数：除荣耀9X、荣耀9X PRO外，其他各产品招募 log 版本用户 500 人，不带log版本的用户 1500 人；荣耀9X、荣耀9X PRO分别招募不带log版本用户2000人（如果报名信息填写有误，将会收不到版本）

招募时间：2020年3月31日—4月6日24:00

内测名单公布时间：请留意本帖后续更新，入选花粉以官方短信通知为准。

版本推送时间：见后续官方通知（如果报名信息填写有误，将会收不到版本）。

注：荣耀9X 、荣耀9X PRO本次仅招募不带log版本内测用户，不招募log版本用户

EMUI 10.1/Magic UI 3.1内测招募：点击这里

相关阅读：

《华为P40/P40 Pro/P40 Pro+首发EMUI 10.1系统：全新微立体AOD，Celia语音助手》

