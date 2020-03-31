专访赵明：荣耀30系列不止一款，是荣耀8之后设计最美的手机

IT之家3月31日消息 昨日晚间，荣耀正式发布了数字系列新品荣耀30S，首发麒麟820 5G SoC，售价2399元起，官方称之为“2020潮流先锋”。

在新品发布结束后，IT之家还参加了荣耀组织的线上媒体群访活动，华为荣耀业务部总裁赵明接受了媒体的线上采访，针对大家关注的荣耀5G新机、荣耀智慧屏与战略布局等方面进行了深度解析。

荣耀5G新机

谈及刚刚发布的荣耀30S时，赵明向IT之家等媒体表示，荣耀30S是荣耀30系列的第一款产品，也是荣耀2020年的开年之作。这一次他们把荣耀30S定位在2000到2500档位，是因为2399元是绝大多数消费者都能够接受的5G产品价格。目前，5G手机在整个市场上的占比大概就是15%到20%，离普及还有相当大的距离。

当被问到荣耀30系列的相关消息时，赵明指出，上场之前他的团队告诉他荣耀30系列还不到剧透的时间。不过赵明透露称，荣耀30系列不止一款，荣耀30会是荣耀家族继荣耀8之后设计最美的手机，应该说从现在我看到的，最近大家看到的一些手机当中说最漂亮的也不为过。“作为助推荣耀“二级火箭”战略变轨的关键一环，荣耀30系列无论是颜值、拍照还是用户体验，都会非常惊艳。”

荣耀智慧屏

发布会上，赵明还提出了智慧屏好产品的五大标准：包括芯片、画质、音质、内容五方面。赵明还强调，荣耀智慧屏没有开关机广告，以后也不会有，消费者体验至上。

赵明指出，对于开关机广告这个事情，从商业逻辑上讲，这是一个悖论，并且侵犯了用户的知情权和选择权。因为开关机是一个硬件启动的过程，理论上当我买了这个电视或者智慧屏，就是属于我的个人财产，然后强迫我看广告，是没有商业逻辑支撑的。我看电视节目，比如说电视台或者网站，我能理解，因为它给我提供了服务，在这个过程当中，通过广告这种商业模式的交换，我持续的享受到节目，这我是能接受的。

赵明还透露，2020年，荣耀会有更多的尺寸，不同的价位，满足更多消费者的需求。同时，未来的信息在不同终端上会更加的顺畅流动，今年整个华为和荣耀的生态进入了一个爆发式增长时期。比如说大家日常驾驶开的车，会有越来越多的车联入到他们的生态体系当中。

销售渠道与战略布局

2020年，5G在飞速发展，荣耀的产品线也逐渐从4G切换到5G。在被问及4G库存情况与5G产品节奏时，赵明表示，因为整个产品开年以后一直处于供不应求的状态，产出的基本上都已经被预定到一两周之后。对于疫情跟5G的发展，赵明觉得会加速整个5G网络部署的进程，同时也会加速5G手机的更迭。因为现在大家都在线学习，以及在线办公，远程商务，因为这个疫情，很多人的行为方式已经出现了改变。

IT之家了解到，此前赵明微博说2月复工，至今荣耀线上线下市场持续快速增长，线上和线下日销量已远超去年同期。谈及荣耀受疫情的影响和快速恢复增长的核心因素方面，赵明向IT之家表示：“疫情对于整个中国和全世界老百姓的社会生活，造成了巨大影响。毫无疑问，每个品牌在这个过程当中都经受了考验，荣耀也是其中之一。但我们要看到，无论是危机还是困境，都会有最佳运作方式。作为荣耀来讲，就是在各种情况下，我们都要寻找什么是荣耀团队应该选择和所走的道路。”

此外，针对IT之家关于“荣耀后期是否有调整线上和线下渠道规划”的问题，赵明回应称，荣耀的所有战略都是坚持线上线下相融合，在线下荣耀从轻资产一步一步加大一些投入，他们的核心其实就是与合作伙伴进行合理分工，把整个的效率达到最高。今年荣耀在3月份之后受到了很大影响，但是他们的线下销量和份额已经开始超过线上了。