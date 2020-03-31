小米总裁王翔：出海已经不再面临知识产权障碍，相关诉讼全胜

IT之家3月31日消息 小米今日发布了2019年第四季度及全年财报，财报显示：小米第四季度营收564.7亿元，市场预期548.78亿元，2018年同期营收为444.21亿元，同比增长27%；经调整净利润23.4亿元，同比增长26.5%。2019年全年，小米总收入达到2058亿元，同比增长17.7%；经调整净利润达到115亿元，同比增长34.8%。

小米总裁王翔在2019年业绩沟通会上表示：2014年之后，小米在知识产权方面找到了科学的策略，和合作伙伴签订了许多交叉许可协议，和市场上很多NPE进行了博弈。

王翔称，到目前，小米在全球的每一场知识产权的谈判、摩擦中取得全胜记录。小米的策略一是交叉许可，长期可持续地进行产权战略合作，另一方面小米加大研发投入，来建立专利资产，加强专利壁垒。近年来小米申请了很多的专利，包括5G技术标准专利，投入逐年增加。小米非常有信心专利不会成为小米出海障碍。

王翔还称，供应链最困难的时期已经过去。在2月13号的时候，全国开始复产，当时面临的挑战非常大。最主要的是人力运输艰难。整个集团付出了很大的努力，和合作伙伴和各地政府全力以赴复产，为工人准备物资及安全防护，到3月月底，小米产能的恢复已经达到平日的90%。基本上满足我们正常的供应。最困难的时候已经过去。未来的挑战是，部分海外市场供应链也可能遭遇一些问题，小米还要逐步解决相关问题。好在小米的工厂在全世界分散，因此整体产能比较安全。

IT之家了解到，由于宏观环境压力，2019年全国广告市场下行，在此期间小米广告收入四季度环比连续增长，就其原因，小米国际部总裁周受资解释：第一是客户端多元化，前期小米广告收入主要来自其他互联网公司，现在开始拓展垂直领域，包括中小企业等等；二是持续推进各种互联网服务，推动月活增长，到2019年12月份月活超过4600万，同时新的服务能带来更精准的广告投放模式；第三是通过技术手段，完善广告推荐系统。这样才能在大环境下行期间保持增长。