彭博社：苹果允许部分员工在家研发早期产品，包括 Mac/iPad/Apple Watch 等

IT之家3月31日消息 据彭博社消息，尽管全球范围内大部分苹果员工都在家工作，但苹果新品的研发工作仍在继续进行，苹果允许部分员工将未发布早期产品带出园区，以便在家中继续从事研发工作。

IT之家此前曾报道，苹果员工表示公司保密文化不利于远程办公，外媒表示，鉴于当下疫情，苹果的态度有所转变。一份报告显示，自三月以来，苹果一直允许部分（selected）工程师将早期设备带回家，通常这是不被允许的，且受到严格的管控和监督。

这些设备包括苹果目前正在研发的HomePod智能音箱、Apple TV机顶盒、MacBook Pro、低价版iPad、Apple Watch和iMac，多方消息指出下一批iPhone将在秋季上市。彭博社还指出，对于一些需要动手开发的工作，硅谷的一些硬件工程师仍被允许进入办公室工作。

外媒表示，苹果还“限制”了员工可远程访问的软件版本，包括已泄露的iOS 14等，使用“ iOS 14”和其他软件更新的员工也必须获得苹果执行团队的批准。该公司在发给员工的通知中说：“在远程工作时，应格外小心，并在不使用时始终安全地存储机密物品和文件。”

外媒表示，随着疫情的延续，苹果公司已经提出要负担员工家庭办公的费用，包括办公桌、显示器等，并发起一项比赛，鼓励员工展示自己的办公空间。根据目前的法令，旧金山湾区的员工起码要在家办公至5月1日。

