门店歇业，苹果让部分店员转成远程客服，还配发iMac

据国外媒体报道，鉴于大部分零售商店仍处于关闭状态，苹果公司要求零售店员工暂时转为远程技术支持人员。

一部分零售员工参与了公司的这个项目，成为在家工作的AppleCare员工，这样苹果就有足够员工来处理客户的要求。

图示：3月14日，苹果公司的一名员工告诉顾客，位于加州圣莫尼卡的苹果零售商店已经关门。

最近几周，公司在私下试行了这一举措，直到本周才鼓励许多员工参与其中。在上周五发布的一段视频信息中，苹果零售主管迪尔德丽·奥布莱恩(Deirdre O' brien)表示，这一努力“进展顺利”。

一些员工表示，目前的处境让他们无法参与其中，他们担心这会降低他们在经理心目中的地位。还有一些人表示，他们对苹果的要求感到惊讶，因为公司此前已经承诺，只要员工呆在家中就会继续获得薪酬。其他工作人员则表示，他们很乐意在这一前所未有的时期为公司提供帮助。

几名店员收到了报名表，而那些不想报名的店员被要求解释原因。尽管如此，该计划并不是强制性的，苹果公司证实，所有零售店员工，无论参与与否都将获得全额工资和福利。

这一计划是苹果为应对全球新型冠状病毒疫情而作出的运营调整之一。今年3月初，苹果因新型冠状病毒疫情而关闭了中国之外的458家门店。

包括工程师在内的几乎所有苹果员工都是在家工作。这造成了一些产品延迟，也需要员工适应新的现实。

苹果要求参与AppleCare项目的员工有安静的工作空间，可以放置一台苹果提供的27英寸iMac电脑。此外，员工还需要有通畅的网络连接，并有能力参加将在未来两周内举行的虚拟培训课程。

在发给员工的信息中，奥布莱恩表示，苹果商店将根据当地情况适时重新开业。