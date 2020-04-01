苹果 iOS 13.4.5 代码泄露：iPhone 9 支持 Touch ID 加 CarKey 钥匙

IT之家4月1日消息 北京时间今日凌晨一点，苹果推送 iOS/iPadOS 13.4.5开发者预览版Beta更新，开启新一轮的iOS/iPadOS系统测试，可以到【果粉圈】集中讨论。外媒 9to5Mac此前在iOS 14代码中找到了关于“iPhone 9”新机模型的引用，今天最新发布的iOS 13.4.5 Beta固件中也出现了入门级新iPhone的信息。

苹果继续在内部开发新的CarKey API，这将使使用iPhone以及Apple Watch来解锁、锁定和启动汽车成为可能。iOS 13.4.5中发生的变化是CarKey API现在包含了首次提及配备Touch ID的iPhone兼容性的代码。

以前，CarKey字符串仅提及具有Face ID的iPhone型号，但是苹果现在在最新iOS 13.4.5中添加了对具有Touch ID的iPhone型号的引用。

IT之家此前报道，即使iPhone手机没电了，也可以通过Express Transit Card技术使用CarKey，而无需进行生物特征认证。尽管Express Transit模式在iPhone 6s及更高版本上可用，但仅在iPhone XR、iPhone XS和iPhone 11型号上使用带有电量储备的模式。

苹果iOS 13.4.5清楚地表明，有一款iPhone机型，其内置Touch ID，并兼容具有电量储备的CarKey和Express Transit卡功能。由于iPhone 8不具备这些功能的组合，因此该代码可能是指已在iOS 14代码中泄漏的新iPhone 9。

在iOS 13.4.5 Beta的另一行代码中，苹果添加了一条消息，指出“你的设备不支持Car Key。”这使我们相信较旧的iPhone机型将不具有CarKey功能。

iOS 14代码先前显示，iPhone 9也将能够在后台扫描NFC标签，这在iPhone 8中是不可能的，这对于CarKey可能也是必不可少的。

根据爆料，苹果iPhone 9将是iPhone 8的4.7英寸后续产品。具有Touch ID，其设计几乎与iPhone 8相同，但内部升级为A13处理器，后置苹果Logo会移动到背部中央。苹果还将开发具有更大5.5英寸显示屏的“ iPhone 9 Plus”，但不会在4月份发布。

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