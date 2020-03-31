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苹果公司因涉嫌发行“盗版”歌曲而被起诉

2020/3/31 12:24:47来源：IT之家作者：月生责编：月生评论：

IT之家3月31日消息 苹果今天被起诉，并被指控与一家发行音乐的公司一起进行“大规模音乐盗版行动”。该诉讼已向美国加利福尼亚北区地方法院提起，苹果和英国音乐发行商Adasam Limited被列为被告。外媒AppleInsider称，两者被指控非法复制和分发了80多个盗版唱片

IT之家了解到，诉讼称Adasam Limited正在出售“几乎从1920年代到1960年代的每位知名唱片艺术家的录音”。但在没有获得复制这些录音的适当许可证的情况下，发行商的音乐目录显然是盗版的。原告称，苹果在iTunes上分发盗版唱片，而且通过降低合法发行歌曲的价格，被指控从那些合法授权的公司手中夺走了生意。

例如，在iTunes商店购买莱娜·霍恩的《暴风雨的天气》需要1.29美元，而同样精确的录音只需99美分就可以从Adasam购买。如果原告是正确的，那么这首歌的后一版本就是盗版。该诉讼还指控苹果和Adasam使用盗版歌曲来汇编“最受欢迎”的唱片，其中包括“从1940年代到1960年代早期的几乎所有重要唱片”。

原告正在寻求损害赔偿和法律费用以及一项永久性禁令，以防止苹果和Adasam侵犯其受版权保护的材料。

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关键词：苹果

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