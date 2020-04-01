苹果 iOS 13.4.5/iPadOS 13.4.5 开发者预览版 Beta 推送

IT之家4月1日消息 北京时间今日凌晨一点，苹果开始推送 iOS 13.4.5/ iPadOS 13.4.5开发者预览版Beta更新，开启新一轮的iOS/iPadOS系统测试，可以到【果粉圈】集中讨论。刚过一周前的3月25日，苹果发布了 iOS / iPadOS 13.4正式版。

苹果 iOS 13.4.5开发者预览版Beta的更新重点是错误修复和性能改进。

此更新的发行说明是通用的。苹果表示：“iOS 13.4.5的Beta版本包含错误修复和改进。” 此更新的内部版本号是17F5034c。

除了iOS 13.4.5，苹果还发布了iPadOS 13.4.5，macOS Catalina 10.15.5和tvOS 13.4.5的开发者预览版Beta。

那iOS 13.4.1去哪儿了呢？ 苹果可能不会向Beta测试人员发布此更新，而是直接跳至公开正式版发布。苹果 iOS 13.3.1及更高版本中的错误阻止虚拟专用网络对流量进行加密，苹果可能会在本周尽快发布针对此问题的紧急修复程序。

1、iOS 13/iPadOS开发者测试版描述文件：点此下载

2、iOS 13/iPadOS公开测试版描述文件：点此下载

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《苹果iOS描述文件下载大全 & 完全使用攻略：玩测试版/限制升级……必备》

《IT之家精华：苹果iOS系统发布/固件下载/升级更新大全表》

兼容设备列表：

iOS 13支持的机型如下：

iPhone 11、iPhone 11 Pro、iPhone 11 Pro Max

iPhone XS、iPhone XS Max、iPhone XR、iPhone X

iPhone 8、iPhone 8 Plus

iPhone 7、iPhone 7 Plus

iPhone 6s、iPhone 6s Plus

iPhone SE

iPod touch (第七代)

iPadOS支持的机型如下：

iPad Pro(12.9英寸)、iPad Pro(11英寸)、iPad Pro(10.5英寸)、iPad Pro(9.7英寸)

iPad（第七代）、iPad (第六代)、iPad (第五代)

iPad mini (第五代)、iPad mini 4

iPad Air (第三代)、iPad Air 2