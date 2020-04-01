IT之家4月1日消息 呼叫81192，呼叫81192，辽宁舰、山东舰前甲板已经清空、已经清空，请你立即返航！立即返航！今天81192一早上了微博热搜。有一个英雄，叫海空卫士王伟。强我国防，卫我海疆。英雄从未远去，我们不会忘记！

又是一年4月1日，你是否记得一个编号：81192！你是否铭记一个名字：王伟！

“呼叫81192，这里是553，我奉命接替你机执行巡航任务，请返航！”

“81192收到，我已无法返航，你们继续前进！”

IT之家援引百科知识，4·1中美南海撞机事件（battleplane crash incident between China and US）是美国侦察机与中国战斗机相撞的重大事件。

2001年4月1日，美国EP-3侦察机在中国海南岛附近海域上空侦查，中国海军航空兵派出2架歼-8II战斗机进行监视和拦截，其中一架僚机在中国海南岛东南70海里（110公里）的中国专属经济区上空与美军飞机发生碰撞，中国战斗机坠毁，飞行员王伟跳伞下落不明，后被中国确认牺牲。而美国军机则未经允许迫降海南岛陵水机场。

中国指责美国侦察机故意撞向歼-8战斗机，并且在没有通知和许可的情况下降落于中国领土；而美国则说，EP-3是被失控的歼-8战斗机所撞击，并且被中国的另一架歼-8带到飞机场。

由于至今EP-3和王伟歼八座机的黑匣子都在中方手中，其中内容并未公开，因此尚且无办法断定撞机真相为何。

中美双方就事件责任僵持不下，更演变成为了一场外交危机。经过政治角力，事件最终以美国发表一段含糊其辞的“道歉”，中国释放人员、交还飞机告终。