《微软飞行模拟器》多人游戏模式演示：可组队飞行，最多看到 50 架飞机

IT之家3月29日消息 《微软飞行模拟器》（Flight Simulator）是2020年最受期待的游戏之一，开发商Asobo Studio现在分享了一段新的视频，详细介绍了《微软飞行模拟器》的多人游戏模式。

《微软飞行模拟器》游戏的主模式将看到所有玩家在同一个世界中一起玩。微软Azure服务器将利用云功能帮助你将所有人聚集在一起，这意味着你将能够实时看到其他飞行爱好者。

玩家还将能够组队飞行，由一位指定的领导者更改设置，例如天气和时间。这些更改的设置只会影响小组中的设置。

《微软飞行模拟器》多人游戏模式还包括同时发生的现实飞行。这些飞行大多数将实时进行，如果飞机的飞行路径暂时丢失，则AI将填补空白。可以打开或关闭此实时功能，而不会影响多人游戏。

Asobo Studio首席执行官Sebastian Wloch表示，《微软飞行模拟器》服务器可以“一次处理数以十万计的飞机”，但是，为了防止玩家的计算机或Xbox One在尝试处理这数千个航班时“爆炸”，游戏只会加载距离其位置200公里以内的实时空中交通。

IT之家获知，《微软飞行模拟器》一次最多只能从该200公里范围内的同伴身上装载50架飞机。确切的数量会根据你的系统规格而有所不同，因此，如果你的配置不是世界上最好的，则不要期望在较大的渲染距离上看到全部50个航班。

下面是视频。

《微软飞行模拟器》将于今年在Windows 10 PC和Xbox One上发布。用户也可以通过Xbox Game Pass获得。

《微软飞行模拟器》游戏将具有实时天气，该实时天气会随着游戏季节的变化而变化。这意味着，如果在屋外下起暴风雪，你将可以主机或计算机前体验在该暴风雨中驾驶飞机。

飞行模拟器还将在游戏中包含地球上的每一个机场，全球80个最具标志性的机场将受到特别关注，这些独特的功能使它们栩栩如生。