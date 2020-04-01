IT之家 iOS 7.10 更新：主题贴自动存储草稿+多处界面问题修正

IT之家 iOS版 7.10 更新！其实周一就上架了，这篇文章算是补发一下，安卓版同学可以去看看IT之家安卓版7.10的更新，加了两个妖孽的新东西。

上个版本新增了对闲鱼App的跳转支持，原因是IT圈新近开通了「二手交易圈」，方便大家置换出售闲置的东西。今天的 7.10 主要是新增了圈子发主题贴时自动存储草稿的功能，因为编辑器机制的不同，随后我们再提供评论、回帖的草稿箱功能，这个还请大家耐心等待一下。

这次的版本问题修正的比较多，具体的大家看看更新历史吧。

IT之家 iOS版 7.10 更新日志

新增：功能 - 圈子编辑器发新主贴时定时自动存储草稿

修正：界面 - 文章详情页底部工具栏评论按钮显示异常问题

修正：界面 - 圈子编辑器回帖界面光标偏移问题

修正：界面 - 悬浮状态下首页底栏背景未到底部问题（iPad）

修正：界面 - 「我」界面在横竖屏切换时显示异常问题（iPad）

修正：功能 - 评论管理界面分享生成评论图片时，其中的二维码跳转链接错误问题

修正：功能 - 评论中的超链接识别异常问题

修正：功能 - 绑定支付宝界面不能使用第三方键盘问题

IT之家 iOS版 7.09 更新日志

新增：功能 - 圈子支持识别闲鱼链接跳转至闲鱼App



改进：功能 - 旁白下个人中心页面焦点整合，增加转子操作

修正：功能 - 发表评论成功后自己的机型小尾巴乱码问题

修正：界面 - 帖子详情页查看「热门」回帖时可以切换倒序问题

修正：界面 -「加号」菜单反馈入口发帖成功后，不能退出已发布帖子界面问题

修正：界面 - 帖子详情页顶部帖子分类按钮被遮挡问题（iOS 10）

修正：界面 - 文章详情页标题包含数字或者字母不能换行时，导致的排版异常问题

修复：功能 - 文章页面浏览图片滑动退出时可能闪退问题

修复：功能 - 从个人中心页面举报帖子时可能闪退问题

IT之家 iOS版 7.08 更新日志

新增：功能 - 圈子列表界面点击单条帖子的评论按钮直达帖子二楼

改进：界面 - 评论「神评」印章配色调整、帖子「精华」「优秀」印章使用新样式

改进：界面 - 文章详情页/评论页评论菜单背景添加点击隐藏手势

改进：功能 - 「热评」栏目新增长按评论弹出评论菜单

修复：功能 - 在文章详情页左滑进入评论界面时可能闪退问题

修复：功能 - 由 3D touch 触发评论菜单时，评论菜单中的功能异常问题

修复：功能 - 「注销账号」界面切换日夜间模式时可能闪退问题

修复：功能 - 分享面板按钮根据使用频率排序时异常问题

修复：功能 - 评论展开页面加载某些评论时显示异常问题

关于 7.x 后续版本

接下来 7.10、7.20 会有什么，重点的我来说说——

大家一直期盼的“产品库” 功能进入紧张的冲刺期，项目比较大，所以还需要一写时间；

“壁纸库” 立项；

首页底部工具栏“加号菜单”将取消，引入“发现”频道，上面的产品库、壁纸库，还有之前的DXO排行榜、CPU/GPU天梯等，都会划入发现频道，同时，还有新鲜有意思而且特别实用的玩意会在这里出现；

金币商城开始支持全金币兑换“腾讯视频”、“爱奇艺”等数字权益产品；

广告大瘦身，大幅减少信息流内的商品等广告，让阅读更舒适，最大化提升大家的阅读体验；

编辑文章的质量控制系统，这个对大家暂时不可见，内部正在利用各种手段来提升文章质量，提升编辑专业能力，后期编辑的打分可能会给大家公开，这个正在草拟阶段……



版本下载

记得在商店里给出五星评论，支持我们做的更好！





扫描二维码或点击此处下载最新版（自动识别各平台）。

也可单独下载：

iOS版 | Win10/Win8版 | 安卓版 | WP7/8版

一、IT之家简介

IT之家（www.ithome.com），快速、深度和丰富的IT业界资讯、科技数码产品报道评测，全平台（安卓/iOS/Win10/微信小程序/WP/macOS/Chrome）覆盖PC、手机移动客户端——爱科技，爱这里。

二、IT之家截图

▲ IT之家 7.01 后的默认界面新调整，可视面积增大

▲ 7.01 后的设置页面可定制首页列表模式（以安卓为例，iOS 版也可以）

▲ IT之家 7.x 深色模式更养眼

文末下载信息



扫描二维码或点击此处下载最新版（自动识别全平台）。

也可单独下载：

iOS版 | Win10/Win8版 | 安卓版 | WP7/8版