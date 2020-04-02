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苹果迎来创立 44 周年纪念日

2020/4/2 8:01:55来源：IT之家作者：南桥责编：南桥评论：

IT之家4月2日消息 据Macrumors报道，44年前的今天，当地时间1976年4月1日，史蒂夫·乔布斯、史蒂夫·沃兹尼亚克和罗纳德·韦恩签订了创建苹果电脑公司( Apple Computer Company)的合约。

几天后，韦恩宣布退出并拿到了800美元，乔布斯和沃兹尼亚克推出了Apple I，这使苹果公司在进入其他市场之前革新了个人计算机行业，并成为了现代历史上最成功的公司之一。

沃兹尼亚克于1985年离开苹果，留下乔布斯一个人掌舵。在乔布斯的领导下，这家同时还经历了乔布斯短暂离开并创办了NeXT等小挫折的公司，推出了大量标志性产品，如iMac G3、MacBook、iPod、第一代iPhone和iPad以及App Store和iTunes等服务。

2011年，乔布斯去世后，蒂姆·库克接手苹果，这位新掌舵者继续发布着iPhone和iPad，另外还推出了新的产品线如Apple Watch、HomePod和AirPods。此外，库克还监督了苹果对服务的深度进军，推出了Apple News+、Apple TV+、Apple Arcade和Apple Music。

IT之家注意到，外媒特别强调，如今苹果“正在渡过难关”，疫情原因苹果关闭了中国以外的所有Apple Store，设备销售量急剧下滑，“需要一些时间才能恢复”。不过外媒也对有望今年推出的5G iPhone产品和搭载ARM的Mac表示期待。

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关键词：苹果手机iPhone

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