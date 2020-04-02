美国人口普查局将为 50 万调查员配备苹果 iPhone 8 手机

IT之家4月2日消息 苹果在去年10月表示，它将与美国人口普查局合作进行2020年人口普查。现在，来自CNET的一份报告更深入地探讨了这种合作关系，包括有关人口普查局员工将如何使用iPhone 8设备以及今年国家人口普查的新应用程序的详细信息。

对于2020年的美国人口普查，目标是让尽可能多的人通过在线门户做出回应。对于不在网上报告的居民，将有500000名调查员挨家挨户上门统计。今年的不同之处在于，这些调查员将配备iPhone 8手机和特别设计的应用程序。

人口普查局从包括Android制造商和苹果在内的多个承包商那里获得竞聘信息。该局于2017年选择了CDW-G公司，该公司提议租赁iPhone手机。苹果公司首席财务官Luca Maestri在去年10月表示，iPhone是通过苹果公司的企业融资服务Apple Financial Services提供的。

iPhone主要是在两个方面具备优势。首先是熟悉，苹果是世界上最受欢迎的手机制造商之一，许多接受过7至8周培训，并且平均时薪为20美元的推销员已经熟悉其iOS软件操作。CDW-G最初建议使用iPhone 6，但一旦iPhone 8在2017年上市销售，便可以直接升级无需增加成本。

CNET还提供有关调查员正在使用的应用程序的更多详细信息：

“该应用程序的设计是基于没有网络连接的假设。”

“此应用旨在在纽约市高层建筑或北达科他州偏远城镇中使用并完全相同。”

除了允许调查者输入他们收集的数据外，他们还可以从应用程序中读取脚本，记录工作时间和费用，在需要后续访问时为将来的调查者添加注释等等。

不过尚不清楚新冠病毒COVID-19是否会影响美国人口普查进程？IT之家获悉，截至目前，美国人口普查局仍计划在5月28日派出调查员，这比原定的5月13日晚了一点。