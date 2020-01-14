爆料：5.4英寸iPhone 12大小像iPhone 8，iPhone 9搭载A13/Face ID

IT之家1月14日消息 今天，外媒Macotakara一份新报告引起了人们对苹果2020年iPhone系列产品预期的困惑。有传言称苹果正在开发iPhone 8的更新版本，但该报告似乎混淆了一些细节。

▲iPhone 8手机

该报告援引上周在CES 2020上与苹果供应商的对话，并表示苹果“可能正在开发”带有Face ID的升级版iPhone 8机型（暂称iPhone 9）。据报道，该设备将与广为流传的Touch ID机型一起存在，有望于今年春季发布。

据称iPhone 9后置摄像头比iPhone 8大得多。苹果iPhone 8具有单镜头摄像头，而iPhone 8 Plus具有水平排列的双镜头摄像头。为了容纳TrueDepth传感器，该刘海凹槽是介于iPhone XS和iPhone 11系列之间的“中间尺寸”。

(iPhone 9)机身尺寸恢复为iPhone 8，接收器尺寸在iPhone 11系列和iPhone XS系列之间。通过使用TrueDepth相机，显示屏有效区域大小的垂直宽度会扩大，因此变为5.4英寸大小。

这份报告令人困惑。首先，Macotakara明确地将该神秘设备描述为“使用A13 Bionic芯片的iPhone 8的更新版本。”到目前为止，这款机型都指向“iPhone SE 2”或“iPhone 9”。它将具有与iPhone 8几乎相同的Touch ID设计。

此前郭明錤表示，苹果今年将为配备Face ID的5.4英寸iPhone做准备。Macotakara似乎在说，5.4英寸iPhone机身尺寸将与iPhone 8相似。

作为对比，iPhone 8配备了4.7英寸显示屏，但顶部和底部的边框区域更大。借助iPhone 11全面屏设计，苹果可以将更大的显示屏安装到与iPhone 11相同的机身尺寸中。

我们也仍然期待今年春季iPhone 8的升级版本，它具有Touch ID，Home按钮和4.7英寸LCD屏幕。该设备将瞄准低端市场，但仍搭载A13处理器。

下面是目前对2020年iPhone系列的预期：

设计与iPhone 8相同的“iPhone 9”，Touch ID，“Home”按钮

5.4英寸OLED iPhone，后置双摄像头

6.1英寸OLED iPhone，后置双摄像头

6.1英寸OLED iPhone，后置三摄像头和ToF 3D技术

6.7英寸OLED iPhone，后置三摄像头和ToF 3D技术

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