【IT之家评测室】华为MateBook X Pro 2020款评测：轻薄本标杆之作，全面屏商务旗舰再升级

在今年2月24日举办的华为终端产品与战略线上发布会上，华为正式发布了全新升级的MateBook X Pro 2020款笔记本电脑，并且加入了翡冷翠新色，再一次的奠定了产品高端时尚基调。

除此之外，华为MateBook X Pro 2020款还升级了第10代智能英特尔酷睿 i7-10510U / i5-10210U处理器，全系标配16GB大内存等等豪华配置，IT之家已经第一时间拿到了这款产品，那么这款定位“全面屏商务新旗舰”笔记本体验究竟如何呢？

下面IT之家将带来华为MateBook X Pro 2020款的综合体验评测，带你深入了解这款新品。

第一部分：外观和设计

作为高端商务旗舰笔记本产品，每一代华为MateBook X Pro的颜值设计都是“标杆”，华为MateBook X Pro 2020款的整体造型依旧延续了前代MateBook X Pro 2019款的经典外观：标志性的四面窄边框、超高屏占比、华为经典3:2屏幕比例、金属一体化CNC钻切、超轻薄机身等，这些MateBook X Pro设计上的DNA，得到了完美的传承。

新加入的翡冷翠新色绝对是华为MateBook X Pro 2020款的大看点，很有意思的是，虽然都叫“翡冷翠”，但华为MateBook X Pro 2020款的翡冷翠和此前华为Mate20手机的翡冷翠还不太一样。

相比之下，华为MateBook X Pro 2020款的翡冷翠的深色调更厚重一些，观感上更加柔和，少了一些亮色，多了一丝沉稳，有种清冷高贵的观感。

当然，用文字很难去百分百精准描述这种观感，但可以保证一点的是，翡冷翠的加入，会让华为MateBook X Pro 2020高端、专属的特性更加明显。

很多人认为，在升级款产品上新增配色，并不值得大书特书。但纵观市场可以发现，翡冷翠是高端笔记本，乃至整个笔记本市场中独一无二的配色。过往，众多笔记本厂商为了塑造笔记本的“专业”和“科技”之感，往往会采用“黑“”银“”灰“这些传统配色，时间久了，整个市场特别是高端笔记本市场，都是这些传统配色的天下，非常沉闷。翡冷翠配色的使用其实非常大胆，但却为高端市场带来了全新的风格，可以满足更多用户的个性化需求，这体现了华为PC对消费者心理的深刻洞察。

讲完了配色，再来讲一下华为MateBook X Pro 2020款的设计，华为MateBook X Pro 2020款保持了经典的金属极简风格，整个机身采用了一体化的航空级铝合金，A面除了浅金色的高亮LOGO之外没有任何多余的设计元素。

华为MateBook X Pro 2020款支持单手开合，一根指头就能将屏幕掀开。掀开之后，产品的B面（屏幕）采用了极窄边框的全面屏设计，屏幕最下方是华为的Logo。全面屏的视觉沉浸感极佳，点亮屏幕之后观感尤为震撼，这一点我们往后说。

C面的设计也是非常简约，电源和指纹识别传感器一体化设计好评，同时继续保留了独一无二的键盘上隐藏式摄像头设计。

华为MateBook X Pro 2020款物理按压式的隐藏式摄像头会直接通过物理的方式的保证机主的隐私安全。这种突破传统的创新设计，核心目的是帮助屏幕实现更大的屏占比，带来更好的视觉体验。从日常用户的使用频率来看，摄像头是一个并不常用的功能，华为PC这样安排摄像头，既符合逻辑，同样也非常大胆。

华为MateBook X Pro 2020款的键盘手感表现良好。因为机身轻薄的原因，键程还是稍短了一些，但反馈倒是挺干脆。

华为MateBook X Pro 2020款的D面设计也非常有意思，和常规的笔记本底部有大面积的散热孔不同的是，华为MateBook X Pro 2020款的底部是完整、一体化的。实际上，华为MateBook X Pro款将散热孔放在了屏幕转轴位置。底部两侧的长条开孔则是隐藏式的扬声器。这样的设计更具质感。同时，考虑到MateBook X Pro的应用场景主要为办公，因此这样的散热设计，完全满足场景需要。

华为MateBook X Pro 2020款的机身质感非常出色，高端机的属性非常明显，除了本身设计之外，这种高端感的感觉，很大一部分是来源自航空级铝合金CNC钻切以及细腻的机身触感。

华为MateBook X Pro 2020款的金属机身手感非常的细腻，个人感觉已经和苹果MacBook Pro不分左右，而机身侧边的CNC钻切的高光切角在光线照射下“bling bling”的，质感“唰”的一下就上来了。

或许上述描述多少带了点主观情绪，但笔者自始至终的认为，单论高端设计，华为MateBook X Pro 2020款绝对是国产机中的翘楚。

华为MateBook X Pro 2020款的长×宽×高分别为304mm × 217mm × 14.6mm，机身很薄，大小跟一本杂志差不多，约1.33kg的重量表现还不错，不会成为用户的累赘。

接口方面，左侧是3.5mm立体声耳机接口、两枚全功能USB-C接口（均支持数据和充电，以及连接MateDock 2，USB-A USB3.0，最大供电5V/2A），右侧保留了一枚USB-A。

充电方面，华为MateBook X Pro 2020款标配了轻量化设计的65W适配器, 重量仅为160g，兼容20V/3.25A, 15V/3A, 12V/2A, 9V/2A, 5V/2A等多种充电输出功率，特别支持给多款华为手机超级快充，出门带一枚充电器就行，做到了真正的一充多用。

第二部分：屏幕

华为MateBook X Pro 2020款的屏幕非常优秀，所以这一部分要单独拿出来说。

首先，华为MateBook X Pro 2020款搭载了一块13.9英寸的3K全面屏（LTPS），屏占比高达91%，整体视觉沉浸感极佳。屏幕分辨率高达3000 * 2000像素，PPI为260，sRGB色域100%，对比度1500:1，450尼特亮度，在观感上屏幕非常的细腻和生动。

其次，这块屏幕的比例为3:2，这也算是华为笔记本家族的优良传统了，3:2的屏幕长宽比在Office等常用的办公软件中，可以让办公内容得以更完整、最大化地显示。

需要注意一点，因此分辨率过高，部分软件会出现不适配的问题，比如界面字体变得格外小，当然，问题也算是高分屏的通病，网上的解决方法很多，这里就不详说了。

得益于极窄边框的全面屏设计，91%屏占比可以实现在同样的显示面积下，华为MateBook X Pro 2020款的机身可以做到更小。

此外，这块屏幕还支持十点触控，采用了AF 防指纹技术，可实现高精度多点触控，系统层面多了一种交互方式，对于创意者来说，也能借助华为MateBook X Pro 2020款写写画画了。

最重要的是，触控屏的加入让“多屏协同”功能在体验上更加易用和高效了，这一点，我们也放在后面详说。

在系统设置内，华为MateBook X Pro 2020款提供了色温调节的选项，同时支持护眼模式的开启。

IT之家通过红蜘蛛5测试了华为MateBook X Pro 2020款屏幕在默认设置下的具体表现。

在测试中，华为MateBook X Pro 2020款搭载的这块屏幕获得了不错的测试数据，包括100%的sRGB。

在色准上，华为MateBook X Pro 2020款的平均△E仅为1.15（最小值0.10，最大值5.71）。

第三部分：性能

华为MateBook X Pro 2020款升级了全新的第十代智能英特尔酷睿处理器，共拥有两个版本——i7-10510U、i5-10210U。

全系标配了16GB 大内存，内置MX250独显，硬盘则为512GB /1TB NVMe PCIe。

IT之家这里拿到的是i7-10510U+1TB+MX250版本。

华为MateBook X Pro 2020款是一款定位高端商务办公的轻薄本，其目标用户群体大多都是商务人士，更看重的是产品的品质、功能及性能体验、便携性、续航等。因此，华为MateBook X Pro 2020款的产品核心，在于实现足够轻薄、性能、散热、功耗等多方面的极致平衡。

配置方面，其CPU i7-10510U采用了14nm工艺，四核八线程，最高4.9GHz，官方称比八代提升7-10%，和搭载的顶级的SSD组合，性能表现足以让消费者胜任各种办公场景。

因此，此次针对CPU和GPU等今天我们不再按照常规进行全面的跑分测试，只对华为MateBook X Pro 2020款的SSD的进行跑分测试。更高速的SSD，有利于CPU更好的发挥性能。

华为MateBook X Pro 2020款全系标配NVMe PCIe高速固态硬盘，这块硬盘的表现是异常的出色，IT之家通过测试工具CrystalDiskMark测得，SequentialQ32T1连续读写速度分别为3540+MB/s、3024+MB/s，4KiBQ8T8随机读写速度分别为1511MB/s、1368MB/s。

这个数据表现异常强悍，属于TLC SSD产品的顶级水平。

具体表现如下：

1GiB测试组

32GiB测试组

按照官方的说法，华为MateBook X Pro 2020款配备了鲨鱼鳍风扇2.0。在日常办公使用的时候，基本感受不到机身的热量，即便是有，也会很快的消失掉。

因为条件限制，IT之家这里没有做拆机测试，从整机重量来判断的话，华为MateBook X Pro 2020款应该是延续了上一代的散热设计，热量导出要靠大面积的均热板和三根粗大的热管，并非传统的热管+高密度鳍片设计，而是通过风扇制造机舱内负压，负压带来冷空气在舱内高速流通，达到散热效果。

笔者认为，华为MateBook X Pro 2020款这种相对“被动”的散热设计非常巧妙，一方面保证了散热效率，一方面也让机身得以做到足够的轻薄。

需要表扬一点的是，华为MateBook X Pro 2020款的风扇在高转速的时候，产生的噪音并不大，在日常的办公室里，几乎听不到它的声音。

华为MateBook X Pro 2020款配备了56Wh大电池，配备了华为自研的智能省电模式，从笔者的体验来看，华为MateBook X Pro 2020款的续航表现足够优秀。笔者开启高性能线上办公3个小时，耗电为40%左右，如果是省电模式，消耗的电量还会进一步降低。

第三部分：体验

作为一款高端本产品，疯狂的堆料或许可以满足“旗舰”属性，但是要满足“高端商务”的属性，就必须要从宏观的角度去审视这款产品，比如安全性、易用性、设计、便携性、综合体验等等。

华为的“多屏协同”技术，绝对是华为MateBook全家族产品的核心竞争力，也是华为MateBook X Pro 2020款高端属性的加分项。

华为MateBook X Pro 2020款屏幕的触控特性，让“多屏协同”的体验更佳便携和简单，手机和笔记本之间的交互也非常自然。

华为MateBook X Pro 2020款内置了华为电脑管家应用，该应用内置了硬件检测、驱动管理、电源管理、我的电脑等等几大模块。其中下方的“我的手机”功能，是“多屏协同”的主入口。

通过手机碰触电脑上的NFC标签，你可以实现“多屏协同”、手机相册备份等等功能。

这里主要以体验“多屏协同”为主。

手机和电脑的连接非常简单，只需互相碰触NFC标签，就能开启，再进行两个终端的安全确认后，随后电脑屏幕会出现你的手机界面。

你可以利用MateBook笔记本的鼠标、触摸板和触控屏幕、键盘，可以直接打开、操作和使用各种手机APP。

举个简单的例子，比如你不想在电脑上打开微信，但是又嫌弃手机打字太慢，借助于“多屏协同”，你就可以实现在电脑上打开手机端的微信，并且用键盘输入文字。

再比如手机和电脑之间的文件传输，尽管以往的方式繁多（比如数据线、通过QQ等软件、网盘传输等等），但没有一个统一的快速传输方式。华为MateBook X Pro 2020款的“多屏协同”可以说很好的解决了这个难题。

比如下面的演示图，手机里的图片，直接能拖动到word里，用户无需再两个设备屏幕之间反复切换，只需要聚焦一个屏，颠覆了传统分享方式，绝对会给消费者带来不一样的专注办公体验。

而升级后的“多屏协同”也为商务人士提供了全新的办公体验“通讯共享”，比如手机放在包里懒得拿，通过多屏协同，可以直接调用MateBook的摄像头、麦克风、音响等硬件，就能接打电话或者视频通话（需升级EMUI 10.1），再或者是手机提示消息在MateBook上呈现等等，这大大节省了处理时间，用户不用两个屏幕来回切换。此外，在电话会议中，通过PC音响设备更能获得更好的通话体验。

华为MateBook X Pro 2020款的三指下滑截图功能也是加分项，通过手势操作，可实现快速截屏，而且还能识别截图里的文字信息，可直接复制粘贴。

这个功能对于办公商务人士来说简直是太贴心了，比如朋友发了你一张图片，而你恰好要提取图片里的文字，直接三指截屏，选中要识别文字的区域，图片上的文字立马就复制了下来。

全连接、智慧化、高效能，这些独有的产品体验，进一步的提高了华为MateBook X Pro 2020款的核心竞争力，而高端产品，不就是要具备一些别人所没有的特性吗？

总结：

华为MateBook X Pro 2020款在外观设计上变化不大，延续了轻薄便携的机身重量、高端向的ID设计、高屏占比高分屏的优秀基因，是一款非常高颜值、高质感的高端商务本，同时加入的全新翡冷翠让消费者有了更多选择。

华为MateBook X Pro 2020款的性能配置到位，SSD表现出乎意料，日常商务办公使用绰绰有余，“多屏协同”作为全新交互方式让笔记本的体验有了质的飞跃，是华为PC产品的绝对核心竞争力。毫无疑问，华为将智能终端领域创新经验带到了PC行业，必定将推动整个市场的上升。