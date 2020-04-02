疫情之下，欧洲市场游戏和主机销量激增

IT之家4月2日消息 据TechSpot报道，受到疫情影响，游戏和主机在欧洲市场销量猛增，游戏已经成为一种打发时间并“暂时摆脱困境”的方法。

Gamesindustry.biz分析了来自GSD的最新市场数据，该数据跟踪了多个市场的硬件和软件销售情况，结果显示游戏支出大幅增加。

在欧洲市场，自从微软Xbox Series X和索尼PlayStation 5有望在今年底上市的消息放出，近几个月的主机销量急剧下降，但在3月16日-3月22日这一周，主机销量增长了155%，达到259169台，且销量增长覆盖全面，Xbox One、PlayStation 4和Nintendo Switch均有显著增长。

IT之家上月曾报道Steam同时在线同时在线人数峰值突破2300万，从Steam同时在线用户数量增长来看，同样可以得出玩游戏的人比以往任何时候都多的结论，这一事实和主机销量的跃升互有关联。



在意大利宵禁第一周，主机销量增长了84%，在西班牙的增长了27.7％，第二周增长了66%，在法国的销售额增长了140.6%，在英国增长了250%。

由于人们自我隔离，游戏销量也有所增加，在50个市场中，数字下载量增长了52.9%，达到274万，实体销售也大幅增长，周环比增长82%，至158万份。