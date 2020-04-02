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喜加一！Steam限时免费领取视觉小说《初恋日记》

2020/4/2 10:55:34来源：IT之家作者：月生责编：月生评论：

感谢IT之家网友 张子枫我老婆 的线索投递

4月2日消息 Steam游戏平台目前可以限时免费领取视觉小说《初恋日记》，在4月3日上午3:00前获取该商品，即可免费保留。

IT之家获悉，这是一部融合了互动和轻度解谜元素的文字类型游戏。讲述你我的青春，体验初恋的心情。游戏支持中文，并且拥有全中文配音，目前Steam好评率为82%，特别好评。

游戏介绍

第一次喜欢上一个人是怎样的心情？在你的生命当中，是否有过这样一个人，你会因为TA的一颦一笑而心潮澎湃；你仔细观察TA的一举一动，猜测着对方的心思；你下定决心要守护TA的笑容，曾无数次在心中排演着对TA告白的情景，却因无法确定对方的想法而小心翼翼地试探。如果你的回答是肯定的，那么我猜《初恋日记》讲述的也许正是属于你的故事。这是一部由真实故事改编的剧情向文字冒险类游戏，在这个游戏当中，你将体验一段令人难忘的校园生活。

游戏特点

1、全中文配音，快和游戏中的人物一起来体验高中生活吧，除了主要人物外，路人角色的配音同样彩蛋多多哦；

2、多种演出形式结合，用更直观更生动的方式交代正在发生的事；

3、游戏中采用了限时选项，请依照自己第一时间的想法做出选择，不选同样会进入特定的一个分歧哦；

4、游戏流程中插入了与剧情相关的部分互动小游戏，这些小游戏也将进一步加深大家对于剧情的参与和理解。

更多截图

再次强调，免费领取时间截止到4月3日上午3:00，感兴趣的朋友们，快去喜加一吧！

Steam商店地址：点击这里

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关键词：Steam游戏喜加一

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