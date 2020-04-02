vivo NEX S开始推送安卓10公测版

IT之家4月2日消息 在经过前期的vivo NEX S招募公测之后，据IT之家网友反馈，近期vivo NEX S开始推送vivo rev 8.8.7版本更新，系统版本升级至Funtouch OS 10 & Android 10，底层升级，进一步提升系统运行性能和稳定性。另外Jovi新增电话秘书、更新驾驶场景功能，儿童模式全面改版，i管家支持安全检测，设置增加了锁屏充电效果等。

更新版本:

新版本给您带来了更稳定的系统，期待您的升级!

系统

系统版本升级至Funtouch OS 10 & Android 10，底层升级，进一步提升系统运行性能和稳定性

Jovi

新增电话秘书，遇到不方便接听，或遇到陌生号码、推销号码来电时，你可以让电话秘书帮你接听电话

更新驾驶场景功能，Jovi语音、丰富的快捷方式、智能解锁、来电播报等功能在驾驶环境中给你带来更便捷的使用体验

Jovi物联升级，结合AI能力，现在可以自动发现家里或办公室的智能硬件，帮助你快速连接设备，并通过语音、场景设置来智能控制你的智能硬件

儿童模式

主界面全新改版，更趣味的视觉设计，孩子更喜欢

内容更加丰富，可按年龄阶段给0-12岁的孩子推荐适合的内容，包含科普益智、艺术熏陶等数十种分类，视频数量超200个

i管家

安全检测，对手机进行全面的安全检测，为你营造安心的用机环境

智能清理推荐，根据手机状态，智能为你推荐容易清理的内容，让数据清理变得更加简单

屏幕使用时间，统计你的手机使用时间、解锁次数、收到通知次数，让你能直观感知每天的用机情况

快捷中心

新增用于一键清除桌面角标的快捷方式，让桌面瞬间变清净

设置

增加了锁屏充电效果，选一个你喜欢的充电效果，手机锁屏后也能绽放个性

优化了部分菜单层级以及部分菜单功能的处理逻辑

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