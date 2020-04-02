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2020年底北京将建成5G基站3万个，5G室分设备覆盖5000栋楼宇

2020/4/2 15:07:59来源：C114中国通信网作者：九九责编：骑士评论：

据北京日报消息，北京市通信管理局日前披露，今年将发力5G建设，抢占国内发展的制高点，到今年底建成5G基站3万个以上，5G室分设备覆盖5000栋楼宇。

据悉，2019年北京市已基本实现五环内5G信号室外连续覆盖，以及五环外重点区域、典型应用场景的精准覆盖。北京城市副中心行政办公区、北京2022年冬季奥运会、2019年中国北京世界园艺博览会、长安街沿线及天安门区域、北京大兴国际机场等5个首批重点项目相关5G建设任务已基本完成。

今年国家多次部署加快5G、人工智能、工业互联网等新型基础设施建设，北京市通信管理局联合北京市规划和自然资源委员会等相关部门，共同编制了《北京市5G及未来基础设施专项规划（2019年-2035年）》。

《规划》制定并细化了5G通信网络能力、管道及基站等方面的目标，将实现5G基础设施与城市建设的协调发展。《规划》同时提出一系列保障举措，包括加快基站标准制定，促进既有设施公共空间开放，建立基站设施储备库，加大5G用电支持力度等。

北京市通信管理局通告显示，截至3月初，北京市共开通5G基站26000个，其中联通、电信共享基站8400个，5G用户达近80万。根据规划，到2020年末，全市将建成5G基站3万个以上，室分设备覆盖近5000栋楼宇。

北京市通信管理局发展处相关负责人表示：“今年底，本市将提前一年实现首都功能核心区、北京城市副中心、'三城一区'、商务中心区（CBD）、奥林匹克中心区等重点功能区的5G网络全覆盖。”

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关键词：5G基站

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