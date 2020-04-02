【IT之家评测室】i7-10750H+RTX 2070，雷神911Pro晖金2代体验：性能比肩台式机

此前，英特尔在CES 2019上透露了一些十代酷睿移动标压处理器的消息，如今，经过一个季度的等待，英特尔终于解禁了Comet Lake H这一系列标压处理器。



作为游戏本市场的风向标，不少游戏本厂商也蠢蠢欲动，在Comet Lake H解禁的第一时间发布了全新的Comet Lake H游戏本电脑。

IT之家也拿到了雷神全新的游戏本新品——雷神911Pro晖金2代系列。

全新的雷神911Pro晖金2代系列全系搭载英特尔十代酷睿移动标压处理器，另外作为游戏本，雷神911Pro晖金2代搭载了英伟达RTX 20系列显卡，首批上市的产品可选RTX 2070和RTX 2070 SUPER两种显卡类型。

雷神911Pro晖金2代系列整体外观延续了雷神911家族星战外观主题，同时作为游戏本，雷神911Pro晖金2代也是非常的纤薄。

作为首批体验到雷神911Pro晖金2代系列的媒体，IT之家此次拿到的是雷神911Pro晖金2代游戏笔记本工程机，其核心配置与零售版无异，只不过存储组合会有所不同，其处理器采用的英特尔酷睿i7-10750H，显卡采用的是英伟达GeForce RTX 2070，内存为16GB DDR4 2933 Mhz，屏幕则采用了15.6英寸144Hz 刷新率、3ms极速响应FPS专用电竞屏幕，覆盖72%的NTSC色域。下面我们一起看一下雷神911Pro晖金2代的详细体验。

外观

雷神911Pro晖金2代游戏本通体黑色，在机身的A面以及B面和侧边上有双色阳极氧化工艺的金色饰条，这也是雷神首次在游戏本中使用这一工艺，整体非常具有科幻感，颇有些星球大战中绝地武士手持光剑的味道。设备尺寸为361x246x24毫米，重约2千克。这在游戏本中算是非常轻薄的了。

A面正中央就是雷神标志性Logo，整体非常科幻。

此次雷神911Pro晖金2代为我们带来了一块144Hz刷新率FPS专用电竞屏幕，屏幕相应时间为3毫秒，覆盖72%的NTSC色域。屏幕距离边框宽度为4.7毫米。

C面整体融入了大量的线条切割，键盘区外侧采用了一个向内的倾斜角度，两侧是通风口。

C面正中央则是雷神Logo的电源键，笔记本运行时发出橙色的光，电源键两侧埋设有音箱，它支持Nahimic音效，这种加强版的3D环绕音效代入感更强，日常游戏过程中有很好的声音反馈。

此次雷神911Pro晖金2代采用了1680万色RGB天面雕刻键盘，键盘灯效可以在控制中心应用中设置。

C面散热孔、触控板边缘都有双色阳极氧化工艺的金色饰条包裹，非常具有科幻感。

和其他游戏笔记本产品不同的是，雷神911Pro晖金2代笔记本还在两个侧角置入了两个前置RGB探射灯，当用户开启设备时，这两个探射灯就会投射光线到桌面上，用户同样可以在设备中自由设定投射颜色。

雷神911Pro晖金2代的D面有着大面积的散热孔，设备后侧、两侧、C面以及D面形成了一个巨大的通风网络，配合双71叶片12V风扇、6根纯铜热管以及6个鲨鱼鳍片出风口，雷神911Pro晖金2代笔记本可以很好的压制i7-10750H以及GeForce RTX 2070产生的巨大热量。

接口方面，雷神911Pro晖金2代笔记本接口位于设备的后侧和两侧，后侧接口包括电源接口、HDMI 2.0接口、DP 1.3接口以及USB 3.1 Gen2 Type-C接口。

雷神911Pro晖金2代笔记本的左侧则包含一个RJ45网线口，1个USB 3.1 Gen1接口，1个miniSD卡槽。

设备右侧则有2个USB 3.1 Gen1接口和1个3.5毫米耳麦接口。

接下来，我们一起看看雷神911Pro晖金2代理论测试表现。

理论测试

雷神911Pro晖金2代采用英特尔全新一代十代酷睿标压移动处理器i7-10750H，这是此次全新雷神911Pro晖金2代系列产品最大的看点，酷睿i7-10750H基于英特尔14纳米工艺制造，不过现阶段CPU-Z还没有更新，没有正确识别出CPU型号。

酷睿i7-10750H采用6核12线程设计，基频为2.6GHz，单核睿频最高为5.0GHz，全核睿频4.3GHz，TDP为45W，L2缓存1.5MB，L3缓存为12MB。在CPU-Z内置的基准测试中，酷睿i7-10750H单线程跑分为526.8分，多线程跑分为3701分，整体性能和英特尔桌面处理器酷睿i7-8700K差不多。

在Geekbench跑分上，雷神911Pro晖金2代使用的酷睿i7-10750H处理器单核得分为5509分，多核得分为24441分。

我们同时对雷神911Pro晖金2代笔记本进行了Cinebench R15和Cinebench R20的CPU跑分测试。

单核表现上，i7-10750H的R15得分为173分，R20得分为419分；多核R15得分为1308分，R20得分3035分。

相比于i7-9750H，全新的i7-10750H的CPU性能单核性能提升还是很大的，综合下来大概有13%-15%的样子，多核性能提升大概在3%上下。

IT之家拿到的这款雷神911Pro晖金2代笔记本配备了英伟达GeForce RTX 2070显卡，RTX 20系列显卡是现阶段最为强悍的消费级显卡产品，它支持光线追踪技术、深度学习超采样技术以及自适应着色技术。在开启光线追踪后，玩家可以享受到一个更为真实的游戏画面体验，如今RTX 20系显卡已经下放到移动产品中，在笔记本上进行光追大作已成为可能。雷神911Pro晖金2代使用的GeForce RTX 2070采用TU106-400核心，包含三组GPC单元，36组SM单元，2304个CUDA单元，288个张量核，36个RT核，152个纹理单元，64个光栅单元。核心晶体管数量达到108个，核心面积达到445平方毫米，核心频率为1410MHz，显存频率为14Gbps，显存为8GB GDDR6。

RTX 2070显卡本身跑分表现就非常强悍，这次i7-10750H配合RTX 2070显然会带来更多的提升，雷神911Pro晖金2代的3DMark跑分如下：

Fire Strike：16609分

Fire Strike Extreme：8640分

Fire Strike Ultra：4562分

Time Spy：7153分

Time Spy Extreme：3371分

Port Royal：4286分

在新款雷神911Pro晖金2代之前，市面上就有很多i7-9750H+RTX 2070的游戏本，这里，我们针对雷神911Pro晖金2代搭载的i7-10750H的3DMark跑分与i7-9750H对比，结果如下：

根据测试结果对比，我们看到在i7-10750H+RTX 2070这一组合下，相比于i7-9750H+RTX 2070的3DMark跑分，i7-10750H带来了3%-6%的性能增益，从Time Spy Extreme CPU得分来看，单单i7-10750H性能提升就达到8.7%。

从理论性能我们看到，雷神911Pro晖金2代有了全新英特尔酷睿i7-10750H和强大的英伟达GeForce RTX 2070显卡加持，其性能增益相比i7-9750H+RTX 2070还是很明显的。接下来，我们通过几款游戏来对雷神911Pro晖金2代这款产品进行体验。

游戏测试

谈到RTX 20系列显卡，很多人考虑的就是光追游戏，这里我们选择了《古墓丽影：暗影》、《全面战争：三国》、《模拟农场19》、《城市：天际线》以及《坎巴拉太空计划》几款游戏进行体验，另外还使用《最终幻想15》专门推出的跑分程序进行跑分。

《古墓丽影：暗影》

作为首批支持光追的3A大作，《古墓丽影：暗影》针对游戏的显示效果表现内置了图像跑分工具。

在1080P下，我们将《古墓丽影：暗影》画质调到预制的最高显示效果，并DLSS技术，其平均帧率达到87帧。

如果再同时打开光追，雷神911Pro晖金2代笔记本平均帧率达到57帧。跑分背后是RTX 2070显卡和全新的i7-10750H共同影响的结果。

IT之家对i7-9750H+RTX 2070历史评测数据与i7-10750H+RTX 2070的测试数据进行对比，在开启光追和DLSS场景下，i7-10750H+RTX 2070相比于i9-9750H+RTX 2070增益有限，不过在关闭光追后，i7-10750H的作用就显现出来了，平均帧率提高了10帧。这就为游戏过程带来了更好的体验效果。

《全面战争：三国》

《全面战争：三国》在上市初期受到不少好评，刚上市没多久就位列2019年游戏硬件杀手，它不仅是一款吃显卡资源的游戏，其对CPU的核心频率、多线程优化要求也不低，游戏内预制了三个跑分测试，分别是Dynasty Mode Benchmark、Campaign Benchmark、Battle Benchmark。

雷神911Pro晖金2代所搭载的i7-10750H+RTX 2070的配置在三项跑分中平均帧率分别为78.0帧、63.3帧和59.5帧，表现尚可。

《最终幻想15》Benchmark

《最终幻想15》是《最终幻想》系列的第15部正传，2018年正式在PC平台推出。针对这款游戏，官方率先放出了《最终幻想15》Benchmark测试工具，帮助用户判断自己的PC硬件是否能满足游戏需求。

在1080P高画质表现下，雷神911Pro晖金2代得分为7760分，达到了官方给到高表现水准。

《模拟农场19》

《模拟农场》系列一直深受模拟经营类玩家追捧，它可以让你足不出户就体验到种地开拖拉机的乐趣，游戏中有着开不完的拖拉机和耕不完的地，与其说是种地，不如说是拖拉机模拟器。我们选择这一系列的最新版本《模拟农场19》进行体验，相对而言游戏硬件对要求比较低，我们开启游戏的最高画质，在游戏过程中，CPU和显卡表现都很稳定，游戏一直稳定在60帧，没有掉帧情况发生。

通过游戏截图我们看到，游戏过程中拖拉机细节表现良好，水波纹、作物和草地纹理表现正常。

《城市：天际线》

《城市：天际线》作为经营模拟类游戏，旨在打造一个专属的城市，这款游戏对CPU、GPU、内存和虚拟内存的要求都非常高，特别是存在大量模组和高画质表现情况，为了还原城市最真实的细节，城市会越来越大，人口也会越来越多，这时候电脑硬件不行的话，游戏体验会非常糟糕。

体验过程中，我们手动将游戏画面调整为最高表现，同时加载2000多个资产，这种情况下，英特尔i7-10750H的12个线程基本上都在全力工作，由于游戏需要加载大量的资源，因此内存和虚拟内存会持续飙高，不过雷神911Pro晖金2代笔记本整体画面效果还是非常精美的。

《坎巴拉太空计划》

《坎巴拉太空计划》作为一款太空模拟类游戏，深受太空迷的喜爱，不过游戏本身是基于Unity引擎开发的，所以整体游戏对硬件资源并不友好，高CPU占用和高内存使用的情况时有发生。在相对复杂的游戏环境中，雷神911Pro晖金2代游戏本实际体验相对稳定。

通过几款游戏的实际表现，我们看到雷神911Pro晖金2代游戏本在实际体验中相对而言还是不错的，无论是3A大作还是传统的模拟类游戏，它都能创造一个不错的运行环境，这对于游戏党来讲是件好事。

散热表现

雷神911Pro晖金2代游戏本有着大面积的散热系统，在核心区域包含五根纯铜散热管，C面和D面以及两侧和后部的大面积散热通道让热量与外界空气可以畅通无阻的交流。

在雷神911Pro晖金2代内部配备有两个12V供电71叶片的高转速散热风扇，D面51%的区域都是进风口。

雷神911Pro晖金2代内部电池容量为64Wh，即便是带出门也有一个非常持久的续航。

雷神911Pro晖金2代预制了四种不同的系统模式，分别是狂暴模式、游戏模式、影音办公和节能模式，每种模式都对应着不同的电源策略和散热效果。这里我们开启狂暴模式对雷神911Pro晖金2代进行双烤测试。

在1080P 5分钟的烤机下，雷神911Pro晖金2代游戏本CPU温度为96度，GPU温度为77度，设备表面温热，散热孔位置承担主要热量输出。

有了强大的散热效果，雷神911Pro晖金2代游戏本无论是在何种情况下，都可以有一个凉爽的体验效果。

总结

雷神911Pro晖金2代游戏本内置全新的英特尔酷睿i7-10750H，同时配备强悍的英伟达GeForce 2070显卡，这两大金刚助力，让雷神911Pro晖金2代成为了现阶段出色的游戏笔记本产品。

相较于其他游戏本厚重的外观，雷神911Pro晖金2代整体非常轻薄，时尚且硬朗，适合专注于游戏体验和移动性能并存的专业玩家。目前，雷神911Pro晖金2代已经正式开启预售，i7-10750H/RTX 2070/16GB/1TB HDD/512GB SSD版预售到手价9999元，i7-10750H/RTX 2070 SUPER/16GB/1TB HDD/1TB SSD版预售到手价11999元将于4月15日正式开售。对于想要更新手头设备的玩家来讲，雷神911Pro晖金2代绝对是游戏的好伴侣。