【IT之家开箱】雷神 911Pro 晖金2代图赏：十代酷睿，全身RGB灯效

IT之家4月2日消息 随着英特尔推出十代酷睿H系列处理器，雷神也发布了 911Pro 晖金2代游戏本。 911Pro 晖金2代外观延续了雷神911家族星战外观主题，同时作为游戏本，雷神911Pro晖金2代也是非常的纤薄，接下来跟随摄影师的镜头来看一下这款游戏本的细节吧。

雷神911Pro晖金2代游戏本通体黑色，在机身的A面以及B面和侧边上有双色阳极氧化工艺的金色饰条，这也是雷神首次在游戏本中使用这一工艺，整体非常具有科幻感。设备尺寸为361x246x24毫米，重约2千克。

A面正中央就是雷神标志性Logo，整体非常科幻。

雷神911Pro晖金2代搭载一块144Hz刷新率FPS专用电竞屏幕，屏幕相应时间为3毫秒，覆盖72%的NTSC色域。屏幕距离边框宽度为4.7毫米。

C面整体融入了大量的线条切割，键盘区外侧采用了一个向内的倾斜角度，两侧是通风口。中央则是雷神Logo的电源键，笔记本运行时发出橙色的光，电源键两侧埋设有音箱，它支持Nahimic音效，这种加强版的3D环绕音效代入感更强，日常游戏过程中有很好的声音反馈。

雷神911Pro晖金2代采用了1680万色RGB天面雕刻键盘，键盘灯效可以在控制中心应用中设置。雷神911Pro晖金2的触控板面积很大，金边镶嵌。

雷神911Pro晖金2代的D面有着大面积的散热孔，设备后侧、两侧、C面以及D面形成了一个巨大的通风网络，配合双71叶片12V风扇、6根纯铜热管以及6个鲨鱼鳍片出风口。

接口方面，雷神911Pro晖金2代笔记本接口位于设备的后侧和两侧，后侧接口包括电源接口、HDMI 2.0接口、DP 1.3接口以及USB 3.1 Gen2 Type-C接口。雷神911Pro晖金2代笔记本的左侧则包含一个RJ45网线口，1个USB 3.1 Gen1接口，1个miniSD卡槽。设备右侧则有2个USB 3.1 Gen1接口和1个3.5毫米耳麦接口。

IT之家了解到，配置方面，雷神911Pro晖金2代采用英特尔全新一代十代酷睿标压移动处理器i7-10750H，配备了英伟达GeForce RTX 2070显卡。

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