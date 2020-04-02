4000万买下“淘宝史上最贵产品”，长光回应：确实得到了优惠

IT之家4月2日消息 昨晚在薇娅直播间，一枚折后价值4000万元的快舟一号甲固体运载火箭最后被长光卫星技术有限公司成功拍下。这位“神秘买家”也于今日午间在微博上以Q&A的形式回答了广大网友的疑问。

据长光卫星官方介绍，他们主要负责对地球拍照，从事造卫星，生产卫星数据，做卫星应用等业务。目前已发射了16颗对地拍摄卫星了，因为快舟火箭具有快速响应、低成本、高可靠性、高入轨精度等特点，此前就已经有多次合作了。

长光卫星官方表示，此次选择在薇娅直播中买是因为后者“开启了商业航天新模式”，同时薇娅老师有强大的议价权且“货源真实有库存”，走薇娅老师的直播平台确实得到了优惠。

IT之家了解到，淘宝主播薇娅昨晚在直播间挂出的折后价4000万元的快舟一号甲固体运载火箭是淘宝直播有史以来最贵的商品。据阿里巴巴官方数据显示，火箭上架5分钟有800多人拍下了50万元定金，最终长光卫星技术有限公司达成购买意向拿下此次火箭发射及品牌服务。

Q&A原文：

Q：你们是干什么的？有什么豪横的？

A：我们对地球拍照，是行走在太空的摄像机。主要是造卫星，生产卫星数据，做卫星应用。

Q：为什么买快舟火箭？

A：我们发了16颗对地拍摄卫星了，中国想要有自己的google earth我们就还得持续发射。快舟火箭@快舟火箭首席科学家助理 快速响应、低成本、高可靠性、高入轨精度 ，在这之前我们就已进行很多合作了。所以这次的直播，我们高度关注。

Q：为什么选择在@薇娅viyaaa 老师直播中买而不是线下沟通？

A：“3 2 1上架！”开启了商业航天新模式。另外，薇娅老师有强大的议价权且“货源真实有库存”，走薇娅老师的直播平台确实得到了优惠。

Q：你们卖卫星和卫星影像？怎么买？

A：卖。大家不仅可以买卫星，还能购买卫星遥感影像。通过注册登录遥感易购，存档影像全场8折，还可以在线调动卫星，想拍哪里点哪里。

Q：作为一颗卫星，第一次在淘宝直播间买东西有什么感受？

A：薇娅的女人们手速不是盖的，还好我跑得也快。（严肃脸：宇宙太空虽远，但梦想一定可达。很激动以这样的方式出圈，让大家关注到传统航天领域，未来我们会继续努力探索更远的远方）