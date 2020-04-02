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（更新）一加 8/Pro 屏幕获DisplayMate A+级认证

2020/4/2 21:06:06来源：IT之家作者：月生责编：月生评论：

21:38更新：一加官博宣布一加8系列荣获DisplayMate全系A+认证

IT之家4月2日消息 刚刚，一加官方推特宣布，即将发布的一加8系列拿到了DisplayMate最高的A+认证

最近有关一加8系列的官方预热不断，此前一加官宣新品发布会时，就用“肉眼可见的出类拔萃”作为Slogan，随后一加CEO刘作虎又多次为一加8系列的“瞳孔屏”解读，甚至科普研发历程。

其实一加8系列屏幕获DisplayMate A+级认证并不意外，早在一加7 Pro时期就以取得了这一成绩，一加8系列沿袭了前代的优秀基因。

目前三星Galaxy S20 Ultra、苹果iPhone 11 Pro Max、OPPO Find X2 Pro的屏幕也达到了这一级别。

IT之家此前报道，官方称此次一加8系列将采用全新的“瞳孔屏”设计，全系标配2K+120Hz AMOLED柔性屏，其中2K和120Hz刷新率可同时使用，拥有513PPI、1300尼特峰值亮度、10比特色深效果、283项系统级优化和4096级色温调节，支持MEMC视频插帧+环境光色温感应，拥有HDR级别的视觉效果。

一加8系列新品将于2020年4月16日正式发布。

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关键词：一加8DisplayMate

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