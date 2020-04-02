优麒麟 20.04 LTS Beta 版本发布：搭载UKUI 3.0，同时支持 x86 和 ARM 64

IT之家4月2日消息 根据优麒麟开源操作系统官方的消息，优麒麟（Ubuntu Kylin）开源操作系统 20.04 Beta 版发布，20.04 版本研发进入最后完善阶段。

IT之家了解到，优麒麟 20.04 是继 14.04、16.04、18.04 之后的第四个长期支持（LTS）版本，官方将提供 5 年的技术支持。此次发布的优麒麟 20.04 Beta 版默认搭载最新 5.4 版本内核和全新的 UKUI 3.0 桌面环境预览版，并同时支持 x86 和 ARM64 体系结构，将为用户提供更广泛的硬件支持、更美观的UI界面、以及跨平台的统一交互体验。更多系统新功能和新特性将在正式版中展现，正式版计划将于4月23日发布。

系统下载：

x86_64下载：

http://www.ubuntukylin.com/downloads/download.php?id=73

ARM64通用下载：

http://www.ubuntukylin.com/downloads/download.php?id=74

ARM树莓派下载：

http://www.ubuntukylin.com/downloads/download.php?id=75