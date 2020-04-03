专利暗示苹果希望iPhone不仅能防水，还能在水下正常使用

IT之家4月3日消息 据Appleinsider报道，近日一项编号为 20200104021 的美国专利文件被披露，其暗示了苹果不仅希望iPhone拥有基础的防水性能，还希望iPhone能够在水下正常使用。由描述可知，新专利与水下环境的精简用户界面有关。

苹果在专利号20200104021的 “水下用户界面”文件中表示，如果用户要在水下使用设备，则在浸入水中时需要尽可能地简化设备相应的控件。

苹果在该专利中表示：“现有方法往往需要用到较为繁琐的用户界面，其中可能包括多次按键或击键以及无关紧要的界面细节。”同时苹果认为“需要提供有效的方法和简单的界面设计来让水下用户可以更方便地使用电子设备进而减轻用户处于水下时对电子设备界面的认知负担，从而提高相应的工作效率。此外该技术还可以减少处理器和电池用量，避免浪费在冗余的用户输入操作上。”

苹果介绍称：“新方案加持下的设备包括一个或多个触觉输出发生器。” “用户在水下可选择通过垂直移动触敏表面来产生触觉输出”，苹果计划通过简化用户操作界面进而让设备在水下正常使用成为可能。

IT之家了解到，这种方法意味着用户在水下使用设备时设备的整个用户界面都会简化，拥有更简单的输入或删除步骤。同时设备可以通过振动以显示应用后的状态。