2019中国X86服务器市场出货量前五：浪潮、华为、新华三、戴尔、联想

IT之家4月3日消息 IDC今天发布《2019年第四季度中国X86服务器市场跟踪报告》，报告显示，2019年第四季度，中国X86服务器市场出货量为939,934台，同比增长5.1%；市场规模为52.79亿美元（约合368.53亿元人民币），同比增长6.3%。2019全年，中国X86服务器市场出货量为3,177,540台，同比下滑3.8%；市场规模为176.84亿美元（约合1,225.90亿元人民币），同比增长2.9%。

相较前三季度，2019年第四季度出货量增速出现反弹，在互联网行业取得个位数增长，在电信、金融、制造、服务、交通等行业取得两位数以上增长。

2019全年，按出货量和销售额进行排名的前五大大厂商依次为浪潮（28.7%）、华为（16.4%）、新华三（13.1%）、戴尔（12.4%）、联想（10.3%）。

IT之家从报告获悉，超大规模客户成为X86服务器市场的主要买家，并呈现出进一步集中的趋势。超大规模客户也是最早采用新技术增强算力的群体，这些新技术包括软件定义和超融合、加速计算、异构计算、边缘计算和IOT等，另外超大规模客户一直在评估新的CPU技术，例如ARM，Open POWER和RISC-V。尽管在2019年超大规模互联网客户的采购出现放缓，但其持续进行扩张和扩容以及更多的超大规模客户的出现，未来将持续推动整体服务器市场稳定增长。

IDC预计，2020年中国X86服务器市场出货量将增长2.9%。随着疫情结束后市场需求回暖以及国家将加快5G、大数据中心、工业互联网、人工智能等七大领域新型基础设施的建设进度，中国X86服务器市场未来几年需求仍然会比较旺盛，在2020-2024年复合增长率将达到9.1%。

