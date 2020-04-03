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B站首个千万粉丝UP主诞生

2020/4/3 16:11:26来源：IT之家作者：远洋责编：远洋评论：

IT之家4月3日消息 B站首个千万粉丝UP主产生，为游戏区的UP主“老番茄”。该UP主是B站高能联盟认证成员，多次获得哔哩哔哩百大UP主称号。截至IT之家发稿，UP主“老番茄”拥有1001.8万粉丝

去年底，董事长兼CEO陈睿公布了一组数据，称从各种数据统计平台上可以看出，B站是90后、00后中国年轻人最喜欢社区。一方面用户数量多，每四个90后00后网民里面有一个是哔哩哔哩的用户，平均时长达到85分钟。第二个是哔哩哔哩同时也是一个面向最主流网民的平台，18到35岁人群占比高。

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