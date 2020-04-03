专访索尼高桥洋：索尼中国复工率超90%，8K不会搁浅

索尼中国近期以线上的形式召开了2020年春季电视新品发布会，正式公布了新品的详细技术规格和部分价格。会后新浪专访了索尼中国董事长兼总裁高桥洋等多位高层，话题集中在疫情对索尼中国的影响以及最新的产品规划。

索尼中国董事长兼总裁 高桥洋

高桥洋表示，目前索尼位于中国的工厂产能已经恢复至90%以上。另外东京奥运会延期可能会导致部分8K电视需求延后。



谈疫情：索尼中国已经恢复至90%产能

高乔洋透露，截至目前，索尼在中国的工厂已经恢复至90%产能，但有些零部件来自海外进口，马来西亚、泰国等地近日要求关闭工厂，这又对中国工厂的生产带来一定影响，相关影响还需要进一步观察。

索尼在中国有四家工厂，其中上海有两家，无锡和惠州各有一家。索尼方面称，从2020年1月24日春节假期开始至2月9日，索尼在中国的四家工厂都遵照指示暂停了运营。从2月10日起，这四家工厂已陆续复工复产。

但随着特殊情况在海外的扩散，索尼中国之外的工厂也受到影响。相关信息显示：索尼已经暂停了在马来西亚（吉隆坡和槟榔屿）两家工厂的运营，暂停时间为3月18日至4月14日（计划）。此外，根据英国当地政府指示，索尼在3月26日至4月20日，英国（威尔士）工厂也将暂停运营。

索尼曾表示，由于受到限制人员跨境流动等因素的影响，索尼目前很难将工程师派往中国和东南亚国家等制造中心，以提供新产品发布或制造方面的指导。

尽管如此，3月31日，索尼还是在中国通过线上方式发布了春季新品。索尼一口气发布了8K 智能电视机Z8H、4K OLED电视A8H、4K 智能液晶电视X9500H、X9000H及X8000H系列，涵盖5大系列17个型号，用来满足不同用户的产品选择。

索尼中国消费电子本部总裁谢飚表示，特殊情况期间，彩电线下渠道销售受到很大影响，目前为止，彩电线下销售渠道96%已经复工，包括湖北地区。“但客流还是很成问题，所以我们跟合作伙伴开始了用各种各样新的方式，比如直播来进行推广，各个直播平台也给我们很大的支持。”

谈产品：X1芯片向全产品线普及 8K不会因奥运搁浅

在本次发布的一系列新品中，X8000H系列的存在非常特殊，因为这一系列2019年的产品并没有索尼引以为傲的X1画质芯片。

谢飚先生表示，索尼的画质芯片布局是逐渐升级和普及的过程。在早年间开发的较高产品型号是会随着时间推进，向更多的产品线上普及和扩张。

未来有一天索尼电视全产品线都拥有X1芯片，也不是没有可能。

在目前的8K大屏电视领域，索尼Z9G的出货量已经超越了过去的Z9D。在正在兴起的8K领域，原本东京奥运带来的契机却因奥运会延期而遭遇搁浅。

高桥洋先生表示，索尼在8K转播技术方面已经都做好了充分准备，宣布延期也意味着索尼有了更充足的时间，去实现新的技术升级和应用。不过从消费者的需求看来，奥运延期也会对大家的购买欲望造成一定冲击。

高桥洋介绍，8K电视普及在全球还处于起步阶段，东京奥运会延期可能会使今年8K电视的部分需求延后，2020年8K电视还不会很快取代4K电视。不过，他也强调，索尼会继续积极推广8K电视，重点是在内容匮乏的情况下，让消费者感受到8K电视的好处。

3月27日，索尼宣布对公司进行新一轮架构调整，从2020年4月1日起，成立一家中间控股公司——索尼电子公司。对于本次调整，高桥洋表示，索尼电子公司成立后，将使得总部权限更多下放到索尼电子这一层，新公司的两位领导有更大权限做出更快的决定。“这对于我们在中国从事销售工作来说是很好的决定，决策会更快，我们会得到更快的回应。”