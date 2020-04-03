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腾讯5000万美元增持拼多多

2020/4/3 19:16:06来源：IT之家作者：远洋责编：远洋评论：

IT之家4月3日消息 腾讯与拼多多向美国证券交易委员会（SEC）递交的文件显示，腾讯于3月31日以约5000万美元的总价认购拼多多615.574万股A类普通股（合计153.8935万个ADS）。以此价格计算，腾讯大约以32.49美元/ADS认购拼多多的股份。

文件显示，截至目前，腾讯持有拼多多7.92622428亿股A类普通股约，占已发行A类普通股总数29.2%

IT之家了解到，目前拼多多的股价为36.28美元/ADS。

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关键词：腾讯拼多多

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