腾讯5000万美元增持拼多多

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IT之家4月3日消息 腾讯与拼多多向美国证券交易委员会（SEC）递交的文件显示，腾讯于3月31日以约5000万美元的总价认购拼多多615.574万股A类普通股（合计153.8935万个ADS）。以此价格计算，腾讯大约以32.49美元/ADS认购拼多多的股份。
文件显示，截至目前，腾讯持有拼多多7.92622428亿股A类普通股约，占已发行A类普通股总数29.2%。
IT之家了解到，目前拼多多的股价为36.28美元/ADS。
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