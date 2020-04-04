瑞幸暴雷引发连环炸：陆正耀身家缩水100亿或缩水9成

随着瑞幸咖啡造假风波不断发酵，瑞幸咖啡董事长兼神州租车(1.96,-2.34, -54.42%)董事局主席陆正耀也被推到风口浪尖。而随着神州系股价暴跌不断，福建富豪陆正耀个人身家也大幅缩水。

根据神州优车公告，陆正耀1969年7月出生，中国国籍，香港居民，硕士研究生学历，毕业于北京大学工商管理专业。2014年4月至2016年4月任神州租车有限公司董事会主席、执行董事、CEO；2016年4月至今任神州租车有限公司董事会主席、非执行董事；2016年1月至今任公司董事长；2016年4月至今任公司总经理；2018年6月至今担任Luckin Coffee Inc.董事长及非执行董事。

根据wind数据，陆正耀目前持股瑞幸咖啡23.94%，为公司第一大股东。隔夜瑞幸咖啡暴跌75%，市值缩水49.5亿美元，陆正耀个人身家也缩水11.85亿美元，折合83.88亿元人民币。

根据神州租车2019年年报，公司董事局主席陆正耀夫妇持股29.76%，为公司第一大股东，联想控股(8.86, -0.33, -3.59%)为第二大股东。今日神州租车一度暴跌70%，停牌前跌54%，市值缩水49.18亿港元，折合44.91亿元人民币，陆正耀身家则缩水14.64亿元

根据神州优车2019年中期报告，陆正耀为神州优车实控人，控制公司36.16%的股权。不过，其个人持股为10.05%。本次，神州优车在新三板暴跌21.75%，市值蒸发74.94亿元。陆正耀个人身家蒸发7.53亿元人民币。

根据福布斯2019年12月数据，星巴克咖啡竞争对手、中国咖啡连锁企业—瑞幸咖啡董事长陆正耀的财富为18.5亿美元（折合131亿元）。只其核心控制企业本次身家缩水106.05亿元人民币，若以131亿身家计算，个人身家缩水91.9%。