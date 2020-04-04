内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界
软件
手机
数码
电脑
学院
测评
图赏
视频
游戏
原创
直播
 AI
5G
苹果
微软
iPhone
Win10
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>IT资讯>业界

瑞幸暴雷引发连环炸：陆正耀身家缩水100亿或缩水9成

2020/4/4 9:04:08来源：新浪科技作者：新浪港股责编：微尘评论：

随着瑞幸咖啡造假风波不断发酵，瑞幸咖啡董事长兼神州租车(1.96,-2.34, -54.42%)董事局主席陆正耀也被推到风口浪尖。而随着神州系股价暴跌不断，福建富豪陆正耀个人身家也大幅缩水

根据神州优车公告，陆正耀1969年7月出生，中国国籍，香港居民，硕士研究生学历，毕业于北京大学工商管理专业。2014年4月至2016年4月任神州租车有限公司董事会主席、执行董事、CEO；2016年4月至今任神州租车有限公司董事会主席、非执行董事；2016年1月至今任公司董事长；2016年4月至今任公司总经理；2018年6月至今担任Luckin Coffee Inc.董事长及非执行董事。

根据wind数据，陆正耀目前持股瑞幸咖啡23.94%，为公司第一大股东。隔夜瑞幸咖啡暴跌75%，市值缩水49.5亿美元，陆正耀个人身家也缩水11.85亿美元，折合83.88亿元人民币。

根据神州租车2019年年报，公司董事局主席陆正耀夫妇持股29.76%，为公司第一大股东，联想控股(8.86, -0.33, -3.59%)为第二大股东。今日神州租车一度暴跌70%，停牌前跌54%，市值缩水49.18亿港元，折合44.91亿元人民币，陆正耀身家则缩水14.64亿元

根据神州优车2019年中期报告，陆正耀为神州优车实控人，控制公司36.16%的股权。不过，其个人持股为10.05%。本次，神州优车在新三板暴跌21.75%，市值蒸发74.94亿元。陆正耀个人身家蒸发7.53亿元人民币。

根据福布斯2019年12月数据，星巴克咖啡竞争对手、中国咖啡连锁企业—瑞幸咖啡董事长陆正耀的财富为18.5亿美元（折合131亿元）。只其核心控制企业本次身家缩水106.05亿元人民币，若以131亿身家计算，个人身家缩水91.9%。

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：瑞幸陆正耀

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|云日历|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有    