内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界
软件
手机
数码
电脑
学院
测评
图赏
视频
游戏
原创
直播
 AI
5G
苹果
微软
iPhone
Win10
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>游戏之家>游戏快报

Switch淘宝价格继续飙升，日本缺货难购买

2020/4/4 16:30:55来源：IT之家作者：远洋责编：远洋评论：

IT之家4月4日消息 据游民星空报道，Switch在淘宝上的价格继续大涨，在日本也销售一空，自2月起就一直处于缺货状态。

IT之家了解到，目前Switch续航版在国内电商价格已经已经高达3900+元，几天前还是3200+元。

日本商场BIC CAMERA有乐町店的Switch已经销售一空，下次入货时间未定，且不接受预订。在电商平台Switch的新品和二手都被炒到了五万多日元的高价，NS Lite也不例外。

看来Switch缺货情况一时半会儿还难以得到缓解。

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：Switch

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|云日历|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有    