Switch淘宝价格继续飙升，日本缺货难购买

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IT之家4月4日消息 据游民星空报道，Switch在淘宝上的价格继续大涨，在日本也销售一空，自2月起就一直处于缺货状态。
IT之家了解到，目前Switch续航版在国内电商价格已经已经高达3900+元，几天前还是3200+元。
日本商场BIC CAMERA有乐町店的Switch已经销售一空，下次入货时间未定，且不接受预订。在电商平台Switch的新品和二手都被炒到了五万多日元的高价，NS Lite也不例外。
看来Switch缺货情况一时半会儿还难以得到缓解。
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