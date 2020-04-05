SpaceX发布载人龙飞船内部照片，拟5月首次运送宇航员

4月4日消息，据外媒报道，当地时间周五，美国太空探索技术公司SpaceX发布了其载人龙飞船的首批内部照片。该公司与美国宇航局(NASA)计划在两个月内利用这款飞船进行首次载人发射，这也将是美国宇航员近十年来首次乘坐美国制造的航天器从本土升空。

▲图1：美国宇航局宇航员鲍勃·本肯和道格·赫尔利于3月30日进入SpaceX准备发射的载人龙飞船，为5月份首次载人飞行做准备

SpaceX计划于5月中下旬发射载人龙飞船，这将是该公司历史上最重要、最具历史意义的一次发射。如果计划进行顺利，载人龙飞船的Demo-2任务可能使SpaceX成为历史上第一家使用私人制造火箭和飞船将人类送入轨道的公司。

▲图2：虽然NASA的宇航员曾多次被拍到(摄于2019年8月)进入霍桑完全相同的载人龙飞船内，但最新照片显示了其内部真实情况

更重要的是，这将是美国自2011年取消NASA航天飞机项目以来首次在本土发射宇航员。自那以来，美国始终依赖于俄罗斯联盟号飞船接送其宇航员，总共进行了34次任务，而且其很可能以每个逾8500万美元的价格购买少量额外的座位。

归功于“商业宇航员”计划的成功，尽管延迟了几年，但NASA很快将能够再次发射自己的宇航员。尽管波音公司的Starliner飞船每个座位的价格大约为9000万美元，甚至将超过俄罗斯联盟号飞船的价格，但SpaceX载人龙飞船的座位可能仅为5500万美元，这可能为NASA接送宇航员节省数千万美元。

▲图3：同样的宇航员，但他们这次进入了真正的载人龙飞船内部

现在，SpaceX发布的照片首次展示了其准备首次载人飞行的飞船的内部场景。不出所料，这些照片显示，真正的飞船与SpaceX位于加州霍桑的模拟器在关键部位几乎完全相同。

在过去的18个月里，被分配执行SpaceX首次载人飞行任务的NASA宇航员，几乎从未间断过训练，以学习如何操作飞船。鲍勃·本肯（Bob Behnken）和道格·赫尔利（Doug Hurley）将为载人龙飞船的历史性首飞提供支持，他们为此吸引了无数关注。

▲图4：2019年8月，本肯和赫尔利在飞船模拟器上测试了载人龙飞船的显示器和软件

SpaceX在2019年3月Demo-1轨道发射首次亮相时提供了载人龙飞船的内部视图，但当时航天器上没有载人，也没有安装显示和控制模块，其内部显得不够完整。现在，NASA表示，载人龙飞船正在离肯尼迪航天中心发射场几公里外的地方“进行最后测试和发射前处理”。

据报道，这个过程“开启了更多的模拟、最后的机组人员训练和飞行准备审查”，其中有些可能涉及NASA的Demo-2宇航员首次登上飞船，并对太空舱进行彻底检查。

▲图5：今年2月份，SpaceX公布了安装在载人龙飞船上显示和控制模块的第一张照片

与此同时，在肯尼迪航天中心(KSC)的39A发射场(Pad 39A)，NASA贴出了SpaceX公司最新猎鹰9号火箭的照片，这枚火箭计划在大约两个月后将美国宇航局的宇航员送入太空。这枚火箭使用了全新的助推器，并将在升空几分钟后尝试落在无人回收船OCISLY上。

简而言之，SpaceX历史性的首次载人发射正迅速取得进展。NASA坚持认为，“Demo-2”的发射时间将在“5月中下旬”，现在距离发射时间只有6-8周。