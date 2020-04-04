坏得很彻底：SpaceX最新Starship原型SN3在压力测试中失败

IT之家4月4日消息 SpaceX下一代火箭Starship的第三架原型机SN3在该公司位于德克萨斯州Boca Chica的测试地点进行的压力测试中破裂。根据该地区当地人录制的现场视频，今天凌晨，试验的原型机在填充超冷推进剂后发生皱缩然后自行塌陷。

根据外媒Arstechnica的消息，SpaceX于本周在美国德克萨斯州南部的Boca Chica发射场测试台上装载了第三个全尺寸星际火箭原型机SN3。在星期三晚上，他们在环境温度下用氮气对原型机进行了压力测试，当时SN3还曾表现良好。

在周四晚上，SpaceX开始再度对飞行器进行低温测试，这次是将测试的温度和压力模拟的火箭飞行时的环境。不幸的是，当地时间凌晨2点左右，SN3测试失败了，并且遭遇毁坏。

失败后不久，SpaceX的创始人兼首席工程师埃隆·马斯克（Elon Musk）在推特上说： “我们将在稍晚一些看到关于本次测试数据审查的内容，目前预测失败的原因可能是测试配置错误。” 从某种意义上说，这意味着原型机本身表现良好，是一些外部问题导致测试失败，并且可以轻松解决。

Starship Mk1建造于2018年12月，IT之家曾在去年9月报道马斯克公开Starship Mk1的外型的消息，但可惜的是Starship Mk1在去年11月的压力测试中失败。此后，Starship SN1在今年2月28日的压力测试中失败，Starship SN1在SN1发生故障后，被转换为火箭底部的推力试验床。3月8日通过测试。而本次测试的Starship SN3在今年3月开始建造工作，目前也失败了。