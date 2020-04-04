内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界
软件
手机
数码
电脑
学院
测评
图赏
视频
游戏
原创
直播
 AI
5G
苹果
微软
iPhone
Win10
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>科学探索>天文航天

坏得很彻底：SpaceX最新Starship原型SN3在压力测试中失败

2020/4/4 7:33:49来源：IT之家作者：汐元责编：汐元评论：

IT之家4月4日消息 SpaceX下一代火箭Starship的第三架原型机SN3在该公司位于德克萨斯州Boca Chica的测试地点进行的压力测试中破裂。根据该地区当地人录制的现场视频，今天凌晨，试验的原型机在填充超冷推进剂后发生皱缩然后自行塌陷

根据外媒Arstechnica的消息，SpaceX于本周在美国德克萨斯州南部的Boca Chica发射场测试台上装载了第三个全尺寸星际火箭原型机SN3。在星期三晚上，他们在环境温度下用氮气对原型机进行了压力测试，当时SN3还曾表现良好。

在周四晚上，SpaceX开始再度对飞行器进行低温测试，这次是将测试的温度和压力模拟的火箭飞行时的环境。不幸的是，当地时间凌晨2点左右，SN3测试失败了，并且遭遇毁坏。

失败后不久，SpaceX的创始人兼首席工程师埃隆·马斯克（Elon Musk）在推特上说： “我们将在稍晚一些看到关于本次测试数据审查的内容，目前预测失败的原因可能是测试配置错误。” 从某种意义上说，这意味着原型机本身表现良好，是一些外部问题导致测试失败，并且可以轻松解决。

Starship Mk1建造于2018年12月，IT之家曾在去年9月报道马斯克公开Starship Mk1的外型的消息，但可惜的是Starship Mk1在去年11月的压力测试中失败。此后，Starship SN1在今年2月28日的压力测试中失败，Starship SN1在SN1发生故障后，被转换为火箭底部的推力试验床。3月8日通过测试。而本次测试的Starship SN3在今年3月开始建造工作，目前也失败了。

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：SpaceX马斯克火箭

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|云日历|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有    