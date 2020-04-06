FCC推进6GHz Wi-Fi计划，遭运营商强烈反对

美国监管机构联邦通信委员会(FCC)准备就一项提案进行投票，该提案将开放整个6GHz频段供未经许可的用户使用。官员们表示，此举将有助于满足快速增长的Wi-Fi服务需求。

该计划于2018年10月首次提出，将留出1200MHz的频谱用于未授权的操作，包括整个频段的低功耗用例和较小的850MHz范围内的高功耗操作。

美国联邦通信委员会(FCC)主席阿吉特·帕伊(Ajit Pai)在一份声明中强调，预计到2022年，全球近60%的移动数据流量将被转移至Wi-Fi网络，他补充称，采纳这一提议将“有效地将Wi-Fi可用频谱增加近五倍”。

“最终，我预计6GHz的无授权设备将成为消费者日常生活的一部分，”他在一篇博客中补充道，并以工业传感器、联网设备、机器、仪表和可穿戴设备为例。

此举得到了苹果、Facebook、谷歌和高通等科技公司，以及Wi-Fi联盟(Wi-Fi Alliance)和无线互联网服务提供商协会(Wireless Internet Service Providers Association)的支持。这些公司认为，此举将刺激创新，为日益拥挤的Wi-Fi频段提供关键的缓解。

然而，运营商反对这一举动，行业组织CTIA认为这一计划错失了为5G提供关键中频段牌照的机会。

CTIA执行副总裁布拉德·吉伦（Brad Gillen）在一份声明中指出，美国中频频谱匮乏，并呼吁美国联邦通信委员会（FCC）“制定路线图，以弥补这一赤字，然后继续计划放弃6GHz频段的1200MHz频段，并进一步限制我们剩下的一些选择”。