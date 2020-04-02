部分用户安装 Win10 KB4554364 补丁破坏了 WiFi

IT之家4月2日消息 微软最近向运行Windows 10版本1903和版本1903的PC推出了Windows 10 KB4554364补丁更新。此更新未像累积更新中所期望的那样添加任何新功能，但修复了虚拟专项网络无法联网问题。但是，与大多数累积更新一样，KB4554364补丁显然也有其自身的问题。

IT之家获知，现在，许多用户抱怨KB4554364更新补丁导致WiFi出现问题。现在，将运行KB4554364更新补丁的Windows 10设备连接到Wi-Fi调制解调器/路由器会返回以下错误消息：

Socket error 0×2200021 c:/windows/sywow64/appidpolicyengineApi.dll, instruction cannot be read

该报告尚未得到微软承认，这意味着还没有官方的解决方案。有一个简单的解决方案，就是先卸载KB4554364更新补丁。

如何卸载Windows 10 KB4554364更新