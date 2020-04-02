内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界
软件
手机
数码
电脑
学院
测评
图赏
视频
游戏
原创
直播
 AI
5G
苹果
微软
iPhone
Win10
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>Win10之家>Win10快讯

部分用户安装 Win10 KB4554364 补丁破坏了 WiFi

2020/4/2 6:49:52来源：IT之家作者：玄隐责编：玄隐评论：

IT之家4月2日消息 微软最近向运行Windows 10版本1903和版本1903的PC推出了Windows 10 KB4554364补丁更新。此更新未像累积更新中所期望的那样添加任何新功能，但修复了虚拟专项网络无法联网问题。但是，与大多数累积更新一样，KB4554364补丁显然也有其自身的问题。

IT之家获知，现在，许多用户抱怨KB4554364更新补丁导致WiFi出现问题。现在，将运行KB4554364更新补丁的Windows 10设备连接到Wi-Fi调制解调器/路由器会返回以下错误消息：

Socket error 0×2200021
c:/windows/sywow64/appidpolicyengineApi.dll, instruction cannot be read

该报告尚未得到微软承认，这意味着还没有官方的解决方案。有一个简单的解决方案，就是先卸载KB4554364更新补丁。

如何卸载Windows 10 KB4554364更新

  • “设置”应用

  • 单击“更新和安全性”选项。

  • 在“更新和安全性”屏幕上切换到“Windows Update”选项卡。

  • 单击“查看更新历史记录”选项。

  • 点击“卸载更新”链接。

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：Windows 10微软WiFi

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|云日历|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有    