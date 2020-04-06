三星Galaxy Tab S6获得Android 10更新

IT之家4月6日消息 去年7月发布并搭载Android 9 Pie系统的Samsung Galaxy Tab S6正在接收Android 10更新。据外媒的报道，新固件的内部版本号为T865XXU2BTC7，并包含2020年3月的Android安全补丁。

目前，该更新仅针对德国LTE版本，但是不久之后Wi-Fi版本也将迎来Android 10更新。据IT之家了解，三星在Galaxy Tab S6的Android 10更新中支持了One UI 2.1，这意味着Galaxy Tab S6用户将获得诸如快速共享之类的功能。

三星Galaxy Tab S6平板电脑采用10.5英寸Super AMOLED面板，分辨率为2560 x 1600px，比例为16:10，四扬声器调谐由AKG调校，支持杜比Atmos，搭载最新的骁龙855芯片，辅以6GB/128GB或8GB/256GB内存，支持MicroSD扩展。

三星称Tab S6是首款支持HDR 10+的平板电脑，与静态HDR10相比，HDR10+增强了媒体的色彩和对比度，可将动态色调映射应用于每个特定场景，在内容播放时不断微调设置，以创建更丰富、更鲜艳的色彩，以及更好的光影细节。

此外，三星Galaxy Tab S6使用的是屏下指纹，使其成为首款搭载该技术的平板电脑。