vivo V19手机曝光：前置打孔双摄

IT之家4月6日消息 除了Y50之外，vivo的另外一款新机——V19（VIVO 1933）也现身网络，这款手机很有可能会在印度发布。

根据泄露的信息显示，该机搭载了主频为2.3GHz的八核snapdragon 712 Soc处理器，GPU为Qualcomm Adreno 616，内置了8GB RAM，屏幕分辨率为1080×2400。

根据泄露的图片，该机正面采用了双摄打孔屏，目前尚不清楚两枚摄像头的具体规格。

据IT之家报道，骁龙712采用了和骁龙710同样的10nm FinFET工艺，同样集成八核Kryo 360 CPU核心，以及Adreno 616 GPU。两者不同之处在于，骁龙712主频为2.3GHz，略微高出骁龙710的2.2GHz，据称性能要高10%。

除此之外，骁龙712的另一个升级是支持Quick Charge 4+快充，可在15分钟内将电池容量从0％增至50％。骁龙712平台还支持高通TrueWireless Stereo Plus以及Broadcast Audio技术，可以给蓝牙音频带来提升。此外，骁龙712集成Hexagon 685 DSP（骁龙710为Hexagon 680）、Spectra 250 ISP。