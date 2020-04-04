外媒：特斯拉正在遣散美加州与内华达州工厂的合同工

北京时间4月4日消息，美国财经媒体CNBC引用内部员工的说法称，特斯拉将大面积裁掉美国汽车和电池工厂的外包员工。

启动裁员的包括特斯拉位于加州弗雷蒙特的汽车组装厂，以及位于内华达州生产电池组的超级工厂。消息人士估计，将有数百人受裁员影响。

本周早些时候，劳务派遣机构已向这些外包员工发出通知。许多外包员工在特斯拉工作了多年，其中有些人原本有望转为正式员工。

劳务派遣公司Balance Staffing发给被裁员工的邮件显示：“我深感抱歉。我必须通知你们，由于新冠病毒疫情，特斯拉工厂的关闭时间延长，因此要求立即终止所有外包合同。”

该公司告诉这些员工，他们仍将是Balance Staffing的雇员，而该公司也将帮他们找到新工作。此外如果有可能，未来将努力帮助这些外包员工重返特斯拉。Balance Staffing也强调，特斯拉的裁员并不是由于他们的工作绩效表现不佳，而是当前的业务环境非常严峻。

接受CNBC采访的员工表示，通过其他劳务派遣机构进入特斯拉的外包员工在周四和周五也收到了类似通知。

特斯拉和Balance尚未对此消息做出回应。

周五，特斯拉股价逆市上涨超过5%，此前该公司公布了令投资者满意的第一季度汽车交付数据。第一季度，特斯拉交付了大约88400辆汽车，而产量为103000辆。

在实现这些数字的过程中，特斯拉一直在应对汽车组装厂所在地阿拉米达县的停工令。根据当地政府要求，特斯拉最早需要在3月17日将工厂的运营规模缩小至最低限度。然而，特斯拉弗雷蒙特工厂一直全产能运营至3月23日结束，比当地其他企业拖延了大约1周时间。关于特斯拉是否应当被认定为“必要业务”，从而可以豁免当地的停工令，特斯拉与地方政府一直在争论。