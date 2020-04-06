三星Galaxy A51 5G获Wi-Fi联盟认证：搭载Exynos 980

IT之家4月6日消息 型号为SM-A516N的三星Galaxy A51 5G已通过Wi-Fi联盟认证，支持页面揭示了Galaxy A51 5G的完整配置规格。

Wi-Fi联盟列表确认了Galaxy A51 5G支持双频Wi-Fi连接，并将运行Android 10系统，除了芯片组有望采用Exynos 980中端5G处理器外，其他方面的配置和设计基本与4G LTE版本的三星Galaxy A51相同。

三星Galaxy A51 5G预计将配备6GB RAM和至少64GB的内部存储。在设计上，Galaxy A51 5G采用了中置打孔屏设计，后摄为L形四镜头组成的矩形模块，可能保留3.5mm音频插孔，采用屏下指纹识别。

据IT之家报道，Exynos 980 SoC是一款中端处理器，是支持5G的芯片，去年12月在中国正式上市的Vivo X30和Vivo X30 Pro 5G智能手机是首款搭载该处理器的手机。

其4G版本已经于去年年底发布，在配置方面，三星Galaxy A51（4G）搭载Exynos 9611和8GB的RAM，运行基于Android 10的One UI 2.0，并具有128GB的内置存储空间；此外还带有microSD卡插槽，可将存储扩展到512GB。

三星Galaxy A51具有6.5英寸20:9的Infinity-O Super AMOLED中置打孔屏，采用屏下指纹，前置摄像头为3200万像素。L型四摄像头为48MP主镜头+12MP超广角（123度），还有两个5MP摄像头。电池容量为4000mAh电池，具有15W快速充电。