谷歌首页涂鸦上新，建议人们待在家中

IT之家4月5日消息 据IT之家网友投稿，日前谷歌搜索首页更换了新的涂鸦，建议人们待在家里。

新涂鸦中，“Google”几个字母分别被“分配”到了5所房子中，谷歌以此建议人们在疫情期间待在家中，如无必要，少出门。图中的字母也显示人们在家中也可以做许多事情，比如阅读、音乐、远程联系和健身等。

上月IT之家曾报道，谷歌内部邮件显示，出于对所有与新冠疫情抗争的人的尊重，今年该公司将停止在各种产品中发布愚人节彩蛋。