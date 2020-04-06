小米十周年雷军发长文：曾敢说出“要做最好的手机，卖一半的价钱”

IT之家4月6日消息 今天是小米公司成立10周年的日子，小米创始人、董事长兼CEO雷军今日发布微博称，今天是小米十周岁的生日，为了纪念这个特殊的日子，我和伙伴们一起重走了小米的创业路：从中关村保福寺桥的银谷大厦起步，到望京的卷石天地，再到清河的五彩城，最后到我们自己建的小米科技园。回顾十年历程，感慨万千。

雷军称，十年前，我们十来个人就在中关村银谷大厦一个很小的办公室，一起喝了碗小米粥，就开始创业，当时没有任何硬件研发和制造经验，居然敢说“要做最好的手机，卖一半的价钱” ，推动智能手机在全球普及，居然还有那么多人相信并愿意一起干，这真是一个不可思议的开始！

雷军感慨一路走来，很欣慰，小米没有被困难击败，反而在挫折中越来越强大，小米模式得到了充分的验证，我们的队伍越来越强大，认同的用户越来越多，我们最初的梦想在小米和所有同行努力下，一步步变成了现实：世界上手机行业前六的企业中就有四家是中国公司，中国手机企业已经雄踞全球；小米成为了中国制造和中国设计名片，世界各地都有小米粉丝；我们还把生态链用小米模式复制到了100多个行业，改变了很多领域。我们和很多志同道合的创业一起正在不断改变世界。

雷军表示，创业是一条没有止境的道路，我们向着梦想方向奔跑，未来的道路已在脚下，出发！小米加油！

IT之家此前报道，在10年之前的2010年，小米发布了基于安卓系统深度定制的第三方固件MIUI，次年，小米正式推出了其第一款硬件产品——小米手机（一代）。