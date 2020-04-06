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微软 Win10 快速预览版 19592 新增 4 个已知问题

2020/4/6 21:10:05来源：IT之家作者：玄隐责编：玄隐评论：

IT之家4月6日消息 3月26日，微软发布Windows 10 快速预览版19592系统更新。这是Windows 10 20H1（又称2004版本）之后的活跃开发版本。据IT之家了解，虽然活跃开发分支中的功能可能会出现在将来的Windows 10版本中，但它们不再与特定的Windows 10版本匹配。

IT之家此前报道，Windows 10 Build 19592 更新带来了二合一PC平板电脑的新体验，进行了一些关键的触摸改进，但会保持熟悉的桌面体验而不会中断。微软还改进了Windows搜索平台（Indexer），并避免在使用计算机时进行大量索引资源占用。

下面是已知问题更新：

  • [4/2更新]微软正在调查报告，任务栏中的应用程序图标存在渲染问题，包括默认为.exe图标。

  • [4/2更新]微软正在调查报告，无论实际电池电量如何，锁定屏幕上的电池图标始终显示为空。

  • [4/2更新]微软正在研究有关采用新版本后IIS配置被为默认设置的报告。成功安装新版本后，你将需要备份IIS配置并还原它。

  • [4/2更新]微软正在解决一个问题，该问题导致在Microsoft Teams中尝试进行视频通话时导致网络摄像头无法正常运行。通过浏览器使用Microsoft Teams时，网络摄像头应不受影响。

微软没有透露有关新增加的已知问题的任何其他信息，但是微软表示正在调查，因此可以期望在将来的快速预览版本中进行修复。同时，如果你不想经历太多Bug，则应考虑切换到“慢速”或“发布预览”通道以获得更稳定的版本。

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关键词：Windows 10微软

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